日本台灣交流協會招募代表官邸職員！月薪2萬7起「要求會英日文」
日本台灣交流協會今（14）日在臉書粉專發文招募代表官邸職員，工作內容包含掃地、洗衣、宴會場地布置、宴會餐飲服務、餐點準備等，且要具備簡易日、英語溝通能力，要求附上中日檢定證明，同時需以日文履歷表面試，不過起薪僅有2萬7起，該篇徵才文引發大批網友炮轟直呼「剝削台灣勞工嗎？找日本人應徵」，隨後協會已將臉書粉專文下架，不過官網仍有徵才文。
記者孫唯容／綜合報導
日本台灣交流協會要招募官邸職員，工作內容包含清掃、洗衣、宴會場地布置、宴會餐飲服務、餐點準備以及其他家事服務；並具簡單日、英語溝通協調能力，需附上日文版履歷，以及日本、英文語言合格證明書。
工作待遇為月薪 NT$27,000 起（依個人學經歷及日本台灣交流協會章程決定，有調薪及一年兩次獎金制度）；工作時間，每日工作時間 7.5 小時，週休二日，另提供有薪年假。
文章一出引發網友炮轟，「要會英日文，開這種價格？」、「這種薪水已經接近最低工資，還要略通英日語，鬼才會去」、「剝削台灣勞工嗎？找日本人應徵」等語。
稍早日本台灣交流協會隨後已將招聘資訊下架，不過官網仍存可以找到該篇招募文。