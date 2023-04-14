墮胎藥使用遭限　美國司法部上訴最高法院

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美國司法部10日對卡司馬里克所作裁決提出上訴，要求凍結禁令。美國聯邦第五巡迴上訴法院12日裁決，仍能在市面販售該藥物，但是取得更加困難。數小時後，拜登政府宣布上訴最高法院。
在司法部準備向最高法院提交緊急文件的同時，白宮也猛烈抨擊佛羅里達州批准懷孕6週以上女性不許墮胎的禁令。許多女性在懷孕6週時，可能都還不知道自己已經懷有身孕。
佛州眾議院以70票贊成、40票反對批准這項禁令；這項禁令先前已在參議院通過，預料佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）將簽署立法。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，佛州今天通過的法案「過於極端且危險」，並且「與基本自由背道而馳」。
自從保守派居主導地位的最高法院去年推翻具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，終結近半個世紀憲法保障墮胎權以來，美國已經有十多個州通過嚴格限制墮胎的法律。
全美有超過半數的墮胎，是藉由於2000年獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准的美服培酮進行，該藥物也成為美國近來對於婦女生育自由權爆發衝突的核心。
美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，司法部將尋求「最高法院的緊急援助，以捍衛FDA的科學判斷，並保障美國民眾獲得安全有效的生殖醫療協助」。
尚皮耶正隨拜登到愛爾蘭的都柏林訪問，他告訴記者：「我們相信法律會站在我們這邊，我們會獲得勝訴。」
美國聯邦第五巡迴上訴法院昨晚表示，俗稱RU 486的美服培酮在該案進行全面審理前可繼續供應，但能使用的限制範圍從懷孕10週下降到7週。
上訴法院還表示，要獲得這種藥物必須親自領取，禁止以郵寄方式供應，恢復幾年前取消的親取藥物規定。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1120414