指基捷從輕軌改中運量為經費暴增主因 林右昌：外界不要混淆視聽
內政部長林右昌今（14）日接受網路節目專訪時，談到基捷的地方負擔從17億變53億，林右昌指出，「基隆過去財政狀況差，負債比率高，但自己卸任後的基隆財政等級從第四變第三級，而10幾年前國民黨執政時，曾提出基隆輕軌方案，當時只是輕軌，基隆市就要負擔200多億，那時可以負擔，現在53億卻不能負擔？」
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林右昌說，當初17億是因為過去為輕軌方案，並不是現在提升為中運量捷運系統的方案，所以不要混淆、扭曲視聽，而且經費增加不是沒辦法解決，畢竟財政等及提升導致中央補助減少，這一點是可以跟中央爭論的。
林右昌進一步說明，增加預算因素同時包括土地徵收方式，是透過掛帳並不代表要地方從口袋掏出來付錢，可以用其他方式取得路廊土地，但若要用協議價購的方式，當然現在就要掏出來，不過當未來整個建設完成後，還是可以回饋回來。
林右昌指出，加上近期勞動、建材成本上漲，當然也會增加相關預算，因此如果把53億金額拆解開來，其實有很多部分可以一一解決，「而且基隆的財政狀況已經比過去好太多，自己上任基隆市長時，原本負債124億多，卸任時僅剩下不到70億，現在基隆市的財政怎麼會負擔不起？」
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