陳沂勝訴後首露面！氣罵鄭家純「前科犯」 喊話法官：讓她進去關
日本人氣插畫家Chocomoo今（14）日舉辦畫展，圈粉無數的「廢柴」也擔任神祕嘉賓，而日前告「雞排妹」鄭家純違反《個資法》勝訴的網紅陳沂，稍早受訪時也怒嗆鄭家純是前科犯，不值得有易科罰金的空間，希望法官直接讓她進去關。
記者侯家瑜/台北報導
鄭家純與陳沂2021年於臉書開戰，陳沂因不滿被對方「奪命連環摳」騷擾，而公布通話紀錄，不過鄭家純也不甘示弱，在直播中說出陳沂手機前4碼，又以色號卡公開後6碼，雙方互告對方違反《個人資料保護法》。由於檢方認定鄭家純曾自行公開過電話，所以不構成個資外洩，將陳沂不起訴，而11日台北地院依鄭家純違反《個資法》，判她4個月徒刑、得易科罰金12萬。
陳沂稍早受訪時坦言心情頗好，公理正義終於獲得伸張，法官所判的刑期也算重，「雞排妹被判有期徒刑4個月，所以現在就是一位前科犯。」也提及對方先前當庭嗆檢查官沒做功課一事，「我希望不要得易科罰金，她行為非常惡劣，犯後的態度是不知悔改，希望讓她直接進去關。」
至於鄭家先前喊話要上訴，陳沂則說：「我們也會申請檢察官幫我們上訴，案子交由律師了，時間可以的話會出庭，因為最近忙著環遊世界。」隨後也再次強調自己的心情，「自從她公布我的電話號碼後，我每天都以淚洗面、哭著醒過來，對我造成的傷害相當嚴重，所以我必須要藉由玩樂來撫平我的傷口。」也笑說若媒體有要來拍，出庭的時候會刻意打扮，還火藥味十足地嗆：「我又沒有像雞排妹一樣，都會發媒體，我沒這麼想紅。」