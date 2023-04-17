今日來講股／分析師看國安基金退場長線偏多　今年鎖定解封與AI股

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為此，啟發投顧分析師陳雅頎表示，大家要先想想國安基金的本質是什麼？就是當市場風險高、總經不穩的時候，或是投資人比較沒信心時，國安基金就會進場，因此去（2022）年環境不好時，國安基金選擇在7月進場護盤，那麼反過來說，國安基金退場透露出來的訊息就是「長線要翻多」。
陳雅頎表示，當然國安基金這段時間買的股票，像是台塑四寶、金融金控或是台積電與鴻海等權值股 在退場後可能短期會有些震盪，因為沒有買盤在撐，但長期上一定是翻多的格局。她說，去年7月國安基金進場時，台股先反彈後向下走，所以退場反過來可以想成先有震盪修正，但長期會往上走。
陳雅頎指出，新一周台積電法說會將登場，如果沒有進一步的利空襲擊，那麼可以想像股價可能止跌回穩，至於近來強勢的中小型個股，可能波段漲個20%、30%的這些，建議可以在法說會之前逢高做減碼，尤其是基本面比較差的或是像轉機股、獲利比較不穩定的中小型股，更得趕快去做減碼。不過，如果營收或技術型態相對比較強的個股，則可能呈現高檔震盪格局。
至於投資人可以鎖定什麼族群？陳雅頎表示今年有兩個主流非常明確，一是解封概念股，觀光、飯店、旅遊或餐飲等，另外一個就是AI族群。她進一步表示，不論是解封概念股或是AI族群，都已經從去年空頭格局，轉向今年的技術型態翻多，整個上升趨勢線都出來了。
況且AI也是一個長期的趨勢，因此陳雅頎認為，有一定的需求去做支撐，相信接下來的訂單進來，營收財報公布，這些數字會慢慢強化、帶動股價向上走高。而AI範圍很廣，要怎麼選擇？她說可以留意偏軟體類的，像是叡揚、凌群，還有伺服器與散熱族群，如奇鋐、健策近來股價都有所反應。
但陳雅頎強調，不論投資什麼還是要關注位階，像是近來很夯的國防軍工概念股，得搭配看技術型態來看是不是漲過頭、漲太久。如果是漲幅一倍以下，漲個30%、50%，那麼可以持續鎖定，至於漲多的也不一定要避開，例如去年漲多，但技術型態與股價還是維持強勢的，不要放空，但若技術型態明顯轉空的就要避開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。