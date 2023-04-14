鄭仲茵怒曬20年前保護令！指控陳冠霖KTV動手：不只搧一個巴掌
男星陳冠霖與鄭仲茵離婚20年，塵封往事因女方受訪再度被提起，這對昔日明星夫妻檔成了怨偶，互控當年對方先動手家暴，上個月陳冠霖宣稱對方誤會他出軌，在KTV曾起衝突，為了讓對方安靜下來，才會搧了鄭仲茵一巴掌，不過，時隔一個月，鄭仲茵挖出當年的判決書跟保護令，指出身上當時有多處傷痕，怒駁對方「根本不只打一巴掌」。
記者江芷稜/綜合報導
當年鄭仲茵身懷六甲時，和陳冠霖在KTV發生衝突，女兒如今已成年，她透露前夫從未聯繫要看女兒，讓外界相當不諒解，陳跳出來澄清自己只打了一巴掌，且要求看女兒屢次被攔阻，但每月固定匯款2萬元生活費到對方戶頭，證明自己並非是渣男。
雙方各說各話，陳冠霖3月出示判決書，指出女方先動手，要讓對方冷靜才打她一巴掌，為考量家人名聲才忍受外界污名化，不過，鄭仲茵如今拿出的保護令，寫道當初KTV起衝突，男方將她拉出包廂外，造成身上多處傷痕，並非陳冠霖所言的「只打一個巴掌」，也被法院認定過去有家暴才會立下不動手的承諾書，且雙方在KTV互有拉扯，事後都撤銷告訴，她並未受到判刑。
鄭仲茵強調，「清白很重要，拒絕將檢討被害者變成常態！」她透露自己歷經幾番波折找尋資料，畢竟年代久遠，但仍相信「真相會自己找到回家的路」、「真相只有一個」，並表示從未主動抹黑陳冠霖，都是媒體自行詢問，已請律師發出聲明，希望對方勿栽贓自己，「謝謝這些日子相信我、支持我、幫忙我的你們」。
※【NOWnews 今日新聞
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