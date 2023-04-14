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鄭仲茵怒曬20年前保護令！指控陳冠霖KTV動手：不只搧一個巴掌

▲鄭仲茵（右圖）怒曬當年的保護令，表示陳冠霖在KTV不只打她一巴掌。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）
▲鄭仲茵（右圖）怒曬當年的保護令，表示陳冠霖在KTV不只打她一巴掌。（圖／翻攝自鄭仲茵、陳冠霖牛仔部落格臉書）

記者江芷稜/綜合報導

男星陳冠霖與鄭仲茵離婚20年，塵封往事因女方受訪再度被提起，這對昔日明星夫妻檔成了怨偶，互控當年對方先動手家暴，上個月陳冠霖宣稱對方誤會他出軌，在KTV曾起衝突，為了讓對方安靜下來，才會搧了鄭仲茵一巴掌，不過，時隔一個月，鄭仲茵挖出當年的判決書跟保護令，指出身上當時有多處傷痕，怒駁對方「根本不只打一巴掌」。

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▲▼鄭仲茵與女兒黛拉上綜藝節目，19歲黛拉外型清新可人。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵與女兒黛拉（右）上綜藝節目，與前夫的塵封往事因而被提起。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）
▲陳冠霖老婆謝欣誼希望鄭仲茵（下圖）不要消費老公。（圖／翻攝自陳冠霖牛仔部落格、鄭仲茵臉書）
▲陳冠霖老婆謝欣誼（右）希望鄭仲茵不要消費老公。（圖／翻攝自陳冠霖牛仔部落格、鄭仲茵臉書）
當年鄭仲茵身懷六甲時，和陳冠霖在KTV發生衝突，女兒如今已成年，她透露前夫從未聯繫要看女兒，讓外界相當不諒解，陳跳出來澄清自己只打了一巴掌，且要求看女兒屢次被攔阻，但每月固定匯款2萬元生活費到對方戶頭，證明自己並非是渣男。

雙方各說各話，陳冠霖3月出示判決書，指出女方先動手，要讓對方冷靜才打她一巴掌，為考量家人名聲才忍受外界污名化，不過，鄭仲茵如今拿出的保護令，寫道當初KTV起衝突，男方將她拉出包廂外，造成身上多處傷痕，並非陳冠霖所言的「只打一個巴掌」，也被法院認定過去有家暴才會立下不動手的承諾書，且雙方在KTV互有拉扯，事後都撤銷告訴，她並未受到判刑。

▲鄭仲茵出示20年前的判決書，指控陳冠霖不只打她一巴掌。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵出示20年前的判決書，指控陳冠霖不只打她一巴掌。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵出示20年前的判決書，指控與陳冠霖互相拉扯，並非只有她動手。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵出示20年前的判決書，指控與陳冠霖互相拉扯，並非只有她動手。（圖／翻攝鄭仲茵臉書） 
▲鄭仲茵委請律師發聲明，表示自己從未抹黑陳冠霖。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵委請律師發聲明，表示自己從未抹黑陳冠霖。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵指陳冠霖有特殊性徵一事，並非出於自己所述。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵指陳冠霖有特殊性徵一事，並非出於自己所述。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵出示20年前的保護令，證明身上有多處受傷。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲鄭仲茵出示20年前的保護令，證明身上有多處受傷。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲法院認定，陳冠霖會寫承諾書，代表對鄭仲茵不只一次有暴力行為。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
▲法院認定，陳冠霖會寫承諾書，代表對鄭仲茵不只一次有暴力行為。（圖／翻攝鄭仲茵臉書）
鄭仲茵強調，「清白很重要，拒絕將檢討被害者變成常態！」她透露自己歷經幾番波折找尋資料，畢竟年代久遠，但仍相信「真相會自己找到回家的路」、「真相只有一個」，並表示從未主動抹黑陳冠霖，都是媒體自行詢問，已請律師發出聲明，希望對方勿栽贓自己，「謝謝這些日子相信我、支持我、幫忙我的你們」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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