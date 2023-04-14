2歲童尿褲子遭當人肉拖把　綠營議員怒批教育局態度消極

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃瓊慧表示，宋爸爸從二月就開始就向教育局通報，但對市府的不作為感到失望，在近期轉向她陳情此事。這個案件最離譜的是，即便教育局已經知道這件事，卻未主動介入調查，讓宋爸爸只能自己一個人請假多天，親自去幼兒園觀看錄影畫面，園方甚至還派人從旁干擾。市府是在告訴全桃園市的家長，孩子如果受虐，只能自己想辦法當柯南抽絲剝繭找出真相。
宋爸爸指出，這起受虐案之所以能被發現，是因為今年2月時察覺2歲多兒子突然哭喊不要上課，送他上幼兒園的路上也哭，幫他換尿布露出害怕的表情，晚上睡覺會驚醒、說夢話不想出家門，爸爸覺得有異狀，於是向教育局求助請求調查。
宋爸爸激動表示，2歲幼童尿濕褲子，監視器影片中卻出現教保員將幼童抱起來當成人肉拖把「拖地」，尿布溼了更換前拿尿布套小孩頭。宋爸爸哽咽指出，「我看完情緒大到受不了」，不知道要花多少時間才能幫小孩走出陰影。
對於這起虐童案，桃園市教育局表示，有關某幼兒園不當對待幼生一案，教育局深感遺憾，絕不縱容任何不當行為，說明如下：
1. 針對本案，教育局將會同政風單位進行調查，若有不法情事，將依相關規定辦理；另針對家長指教育局相關人員未積極協助乙節，教育局也將移送相關人員至考績會議處。
2. 另教育局已於112年3月8日函文幼兒園說明，並於112年3月24日派員到園查察，經查教保服務人員不當對待幼兒屬實，已於112年3月31日召開教保相關人員違法事件調查處理審查小組會議，審查小組亦認定不當對待屬實，故移請認定委員會召開會議審議。
認定委員會將於下週召開，該教保員如涉有教保服務人員條例第33條規定情形，則依該條例及相關規定處以幼兒園與該名教保員罰鍰，或審酌認定該員一至四年或終身不得於幼兒園服務。
3. 該名教保員目前已調離現職，教育局也已要求該園立即檢討改善，並派員督導該園加強教職員正向管教與輔導幼兒之相關專業知能，後續將加強不定期稽查，協助該園專業教保之學習環境。
4. 另本案亦已通報本府社會局，社會局依兒童及少年福利與權益保障法第97條規定，可裁罰新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰並公布行為人姓名。
5. 教育局會安排專業輔導人員對該生進行心理輔導，並持續追蹤該園改善及幼兒輔導情形。