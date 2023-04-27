蛋蛋的哀傷2／你買的平價蛋背後真相⋯是血汗雞一生「監禁」

蛋蛋的哀傷1／動物福利先擺一旁？農委會10.5億催蛋補助惹議

▲ 友善飼養蛋雞場。（圖／康仲誠攝）
▲ 友善飼養蛋雞場。（圖／康仲誠攝）

記者陳采沂／專題報導

2021下半年開始因為禽流感衝擊、加上烏俄戰爭導致飼料大漲，使得全球掀起一股缺蛋潮，台灣也沒有倖免。原本在超市、超商或傳統市場的雞蛋越來越難買，蛋價更是節節攀升，今年（2023）3月，雞蛋批發價每台斤一度衝上55元大關，和過去蛋價平穩時期每台斤不到40元差很大！以往超市10顆裝白蛋一盒售價約40到65元之間，同樣的蛋一盒賣100元，在缺蛋下大家依舊搶著買。

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為了解決國內的缺蛋問題，農委會除了向國外進口雞蛋解決燃眉之急，也拋出3年共18.65億元計畫，其中​​10.5億補助「禽舍改建」主要讓傳統開放式的格子籠蛋雞場，升級成「非開放式空間」，並以水簾密閉負壓環控設備，隔絕與野鳥接觸機會，目的是要降低禽流感等大規模疾病發生的機會，以提高國內的產蛋效能，但這項政策卻引發民進黨立委林淑芬與台灣動物社會研究會質疑，並召開記者會批評「完全無視全球廢除格子籠養的趨勢，等於帶頭鼓勵農民錯誤投資。」

▲全台蛋雞場飼養方式占比（圖／NOWnews製表）
▲全台蛋雞場飼養方式占比。（圖／NOWnews製表）
台灣動物社會研究會指出，國內蛋雞產業有超過9成的飼養方式，都是傳統的格子籠飼，不人道又落後，農委會為了衝產蛋率竟枉顧動物福利。對此，農委會主為陳吉仲受訪時曾強調「雞蛋絕對要先滿足，然後再求quality（品質），量要有，quality也在提升」，他指出，很多通路都有在賣福利蛋，這也是多元雞蛋管道之一，「但是不能連飼養方式都朝這個，量會更不夠。」

蛋荒下，農委會似乎只能把動物福利的優先順序往後放，但台灣動物社會研究會強調重點不在改善禽舍的硬體設備，而是落後的飼養方式，逐步淘汰籠飼雞是世界趨勢。台灣動物社會研究會調查國外「友善飼養」情況，同樣位在亞洲的不丹，2012年已宣布蛋雞禁用格子籠飼養系統，加拿大則在2017年以後，要求不得再新建任何格子籠禽舍及其設備，紐西蘭政府2023年也要開始全面廢止傳統格子籠，歐盟則宣示，預計2027年要全面廢除所有成員國的經濟動物籠飼系統。儘管我國農委會2021年已修訂《雞蛋友善生產系統定義與指南》，卻未見具體轉型期程。

為何格子籠飼養被認為落後又殘忍，卻是目前蛋雞產業的主流？中華民國養雞協會秘書長王建培表示，傳統的格子籠有其存在必要性，除了產蛋效能穩定，最大優點是可以節省大量人力，採自動機械化收蛋，而且付出的土地成本相對較低，若台灣全面朝廢除籠飼的生產方式，改以室內平飼或全場放牧，將遇到土地取得困難、人力不足等問題。由於友善飼養付出的人力與飼養等成本，相對格子籠飼養高，農委會畜牧處家禽生產科科長程俊龍表示，這當然也會反映在蛋價上，他強調「政府部門還是要兼顧到台灣所有消費者，能夠消費的起，要讓這個商品，它能夠適合各種消費者的需求，這也是我們要考慮的。」

雞蛋的生產方式，與消費者買不買單，農委會認為應交由市場機制決定，但台灣目前的蛋價真的合理嗎？登入農委會畜產品價格查詢系統，若不計禽流感造成的波動，以2011到2021這10年的雞蛋產地價格進行查詢，2011年平均每公斤40.78元，2021年46.22元，等於只漲了13.3%，反觀基本工資漲幅已超過3成5，儘管這10年內國內的蛋價有漲有跌，但平均每公斤都未破50元，形同凍漲。台灣動物社會研究會研究員寸舫筑指出，民眾早已習慣雞蛋就該是這樣便宜的價格，因此供給端就會盡量去滿足消費者的需求，這也是造成台灣的蛋雞產業停滯不前、無法更進步的原因，以致目前全台的超過9成的雞蛋，都是出自環境不佳的格子籠雞。寸舫筑提醒，這樣的飼養方式其實把很多成本外部化，「像是對土地的汙染、對環境的負荷。」

▲近十年國內雞蛋產地價格走勢（圖／NOWnews製表）
▲近十年國內雞蛋產地價格走勢。（圖／NOWnews製表）
《NOWnews今日新聞》也針對缺蛋議題進行網路民調，高達41.25%的民眾表示「每天都會吃一顆蛋」，「每天都會吃2顆蛋以上」占 20.53%，剩下38.22%的民眾表示，一週平均吃1到3顆蛋，等於有超過6成的人每天至少會吃掉一顆雞蛋。接著當詢問「您可接受的蛋價是多少？（不論養殖方式）」，58.94%的民眾認為可接受蛋價一台斤在60~70元，18.48%認為每台斤在70~80元算合理，顯示超過7成7民眾可以接受的蛋價，一斤在80元以內。而如果民眾買不到蛋，49.93%選擇減少吃蛋頻率， 16.29%會選貨架上有的高價蛋，14.7%的人會請認識的蛋商幫忙留蛋，等政府買進口蛋的有10.6%，8.48%會上網訂購小農雞蛋。

歷經缺蛋風波後，民眾在購買雞蛋時，能否多思考背後的生產過程？在消費者權益與動物福利之間，更需要政府帶頭才能進步，協助雞農轉型、保障動物權益，讓台灣的傳統產業更有接軌國際的發展性。


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