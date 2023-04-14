五角大廈洩密案21歲主嫌被捕！明日出庭　軍階超低卻引爆國安危機

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根據《BBC》報導，泰謝拉是麻州的空軍國民警衛隊成員，在國民警衛隊中擔任情報部門的IT工作，正式職稱是Cyber Transport Systems journeyman，因此雖然實際上國民警衛隊僅屬於預備役身份，不算是正式美國空軍的一員，但泰謝拉還是能夠接觸到最高層級的機密文件。
然而這起被稱為數十年來最嚴重的美國軍方機密外洩案，外流內容如此廣泛、如此眾多，結果源頭都出自於一位年僅21歲的國民警衛隊成員，實在是非常不尋常。
《CNN》訪問了泰謝拉的高中同學，同學表示泰謝拉在學生時期就對軍隊、槍枝和戰爭很著迷，且很早就表現出對從軍的熱誠。雖然泰謝拉對槍枝的迷戀有時會讓周遭人反感，但並沒有真的造成過什麼衝突，同學對於泰謝拉成為洩密人都感到十分驚訝。
泰謝拉被捕後，美國國防部發言人表示，五角大樓仍在繼續努力「了解洩密事件的範圍、規模和影響」。美國眾議員的共和黨議員，則誓言要調查清楚為什麼會發生這麼大規模的洩密案。
其實早在泰謝拉被捕前，英媒《衛報》就預言，洩密人的身份很可能就只是一位遊戲愛好者與軍事迷，在網路上遊戲玩家的群組內散佈機密文件，動機單純只是希望讓其他網友留下好印象。《衛報》並指出，整起洩密案的關鍵在於，能夠接觸到高階機密的軍方人員實在太多，就機率上看，當有如此多的人能夠輕易接觸到機密文件，機密外洩的結果就只是時間問題。
泰謝拉被捕後證實《衛報》預言成真，而為何年僅21歲的國民警衛隊可以接觸到這麼多、這麼高層級的機密，也引發外界質疑。對此，《CNN》引述知情人士說法，指出五角大廈已經開始限縮能接觸到機密情資的人員名單。美國國防部長勞埃德-奧斯汀（Lloyd Austin）表示，已經指示情報部門對於整體內控程序重新審查，以防止類似的洩密事件再發生。