今日廣場》劉勇嘉／88槍案自導自演？王文宗就是國民黨「自己人」

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國民黨做賊喊抓賊並不新鮮，但若是為了選舉自導自演一齣槍擊案，那就突破正常人的理解範圍。為什麼說88槍可能是自導自演？仔細看檢方起訴書，88槍擊案關鍵主使者、國民黨在地重要幹部王文宗，從頭到尾都知情並策劃整起事件以及後續接應。王文宗曾任改制前臺南縣學甲鎮民代表會主席、中國國民黨學甲區黨部主委，現任學甲區信仰中心「慈濟宮」董事長，他在選前與好友洪政軍共同策劃對郭再欽的公司及謝財旺的服務處開槍，並由洪政軍找來孔祥志擔任槍手。任務完成後，再由王文宗安排兩人偷渡到中國泉州躲藏，洪、孔在對岸落網之前，王文宗曾兩次赴當地安置逃亡生活，包括買手機、辦門號、開啓「支付寶」、「微信支付」帳戶，方便洪政軍在當地使用。檢方透過洪政軍手機裡的8張照片，在其中一張照片裡發現洪幫王文宗拍照，至此，王文宗藏匿犯人罪證確鑿，賴都賴不掉。
檢方起訴書有句耐人尋味的話：「另本案疑有其他參與或幕後策劃之共犯待查，已由本署分案偵查中，附此敘明。」意思是除了王文宗之外，仍有尚未曝光／查獲的影武者，究竟是誰，尚待檢方調查。但是，起訴書裡對於犯案動機支字未提光電，反倒認為是因政治立場不同而開槍。由於王文宗與藍營關係密切，現在檢調起訴偵結，先前國民黨狂酸民進黨台南黑金，現在看來，地方真正的「暗黑勢力」就是國民黨。
回顧近半年來國民黨不斷炒作台南槍擊案，結果現在證明幕後藏鏡人就是國民黨，王文宗為何選在九合一大選前半個月夥同好友洪政軍「幹大事」，時間點選得不多不少剛剛好。這88槍不僅震驚全國，更給了國民黨及謝龍介攻擊對手黃偉哲的素材，選前鋪天蓋地操作黑金議題，謝龍介甚至瞎扯「再4年台南變柬埔寨」。可笑的是，謝龍介在競選期間，曾在王文宗陪同下，向鄉親請安、拜票，兩人互動密切，好交情不言可喻。王文宗落網後，被揭發在台南選舉都在幫國民黨馬英九、朱立倫、謝龍介，對照朱立倫的不認識、謝龍介的只是拜廟遇到，不知道國民黨是把民眾當傻瓜？還是自己也相信這番說詞？謝龍介當初對黃偉哲狂轟濫炸，現在要不要好好出來道個歉？
如今台南檢調偵結起訴，還台南一個公道，也讓蒙受不白之冤的黃偉哲得以一吐怨氣，更讓作為國家重要能源政策的光電產業可以擺脫黑金標籤，算是遲來的正義。但國民黨不要以為切割王文宗就能事不關己，究竟背後的暗黑產業鏈是如何運作的？是否為了影響選情自導自演？呼籲國民黨好好面對、接受檢驗，向社會說清楚、講明白，回頭是岸，不要繼續沈淪，才是對台南人負責任的態度。
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