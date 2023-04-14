兩國互不相讓　俄外交官稱應刪減境內美記者人數

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格什科維奇是冷戰結束後，第一位因涉嫌刺探情報在俄國被捕的美國記者，但華爾街日報否認他與間諜案有關。美國敦促俄羅斯釋放格什科維奇，還說俄方的間諜指控很荒謬。美國總統拜登也親自呼籲俄方放人。
路透社報導，安托諾夫接受俄羅斯國營電視台「第一頻道」（First Channel）訪問時說：「美國人威脅說，如果我們不盡早釋放格什科維奇，就要採取報復措施。那就等著看他們會採取什麼行動。」
安托諾夫說，他與美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）有過一段「非常尖銳」的對話，盧嵐指控俄方違法逮捕格什科維奇，並多次打斷他說話，這樣只會收到反效果。
安托諾夫還提到，俄羅斯或許應該縮減境內的美國記者人數。他在「大型賽局」（Bolshaya Igra）節目上說：「美國人有個很不錯的詞：對等，他們老是強調這個。或許我們是時候展現對等，限縮在莫斯科和俄國工作的美國記者人數，反映在華府和紐約的（俄國記者）人數。」
克里姆林宮指稱格什科維奇以採訪為掩護，行間諜之實；俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴美方，格什科維奇在試圖竊取機密時被逮個正著。
美國本月10日認定俄方「不當拘留」格什科維奇，意即針對他的間諜指控全屬子虛烏有、此案具有政治動機。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月下令揮軍入侵烏克蘭之後，已有許多美國記者離開俄國，自格什科維奇被捕以來，又有更多美國記者離開。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120414