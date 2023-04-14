出門記得帶傘！周六雷雨襲全台 氣溫溜溜球「18度飆回30度」
今（14）日全台高溫飆破30度，明天開始受到鋒面通過影響，東北季風增強，北部、東半部轉涼，且除了南部平地無雨外，各地都有短暫雷雨，尤其是北部地區有局部較大雨勢，鋒面會在週六白天快速經過，到了晚上乾空氣順著東北季風南下，台灣由北而南轉乾，週日清晨低溫僅剩18度，不到半天又會迅速回溫，飆回30度高溫，16號到18號為天氣最穩定的時間。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，明天清晨開始轉涼，北部地區19度至25度、中部地區21至29度、東部地區21度至27度，南部23度到31度，禮拜天清晨為最冷時機，北部、東半部地區只剩下18度，不過到了白天開始迅速回溫，高溫再度飆破30度，日夜溫差大，出門記得帶件外套。
今日風速小境內擴散條件不佳，到了週六晚間的東北季風會挾帶境外汙染之外，加上週日起的穩定天氣，中南部位於下風處，大氣擴散條件不佳，恐怕空氣品局會拉橘色警戒，提醒民眾外出須留意。
天氣風險公司李至晟預測，下週三開始受鋒面影響大氣不穩定，山區有午後對流帶來的短暫雨機會，下週四整個西半部都有降雨機率，跟這波不一樣的是後續東北季風較強，有機會進一步影響到下個週休假期，氣溫降低陰雨綿綿，不過由於時間還久，還需要再持續觀察。