蛋蛋的哀傷2／你買的平價蛋背後真相⋯是血汗雞一生「監禁」

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近年來國際越來越重視經濟動物的福利，包括歐盟等許多國家也逐漸朝廢除格子籠雞的飼養方式前進，我國農委會雖然已在2021年修訂《雞蛋友善生產系統定義與指南》，卻沒有任何具體轉型期程，引發民間團體的批評。台灣動物社會研究會公布國內占9成的主流格子籠雞飼養影片，畫面讓人感到相當不適。
台灣動物社會研究會提供的影片中，開放的雞舍裡面是整排層層疊起的雞籠，每格雞籠塞進3到4隻雞，每隻雞分到的空間不到A4紙張大小，連轉身都很困難，更別說要張開翅膀活動，除了居住空間緊迫，雞舍環境更是骯髒、臭味熏天，因為雞的糞便就直接從籠子的縫隙排下，不斷在地面堆高，甚至引來許多蚊蟲，很難想像提供餐桌上美味的雞蛋，是來自這樣惡劣的產出環境。台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示，傳統格子籠飼雞舍，母雞因為沒有辦法展現自然天性，所以會有刻板行為，「牠們會很容易抑鬱、不安、會有挫折感，甚至容易生病。」除了飼養方式不人道，開放式的空間也容易引來野鳥，造成禽流感等疾病傳染風險。
中興大學動物科學系助理教授林怡君也表示，都市的民眾不見得會看到生產者，也就是農民或經濟動物的辛勞，以至於消費者往往容易以「售價」來評估農產品，適不適合購買、或願不願意購買，而未曾去細究生產過程，「這其實滿欠缺食農教育的。」
下次當您在購買雞蛋時，不妨可以多想一想、多看看產地飼養方式，不但能給願意投資良好設備、與妥善管理雞舍的農民們，更多實際支持，也能避免成為血汗格子籠雞的幫兇之一。