「千年一遇美女」橋本環奈閃嫁富豪？過灰姑娘與《國王》利益婚姻

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今年出道滿10年的芳根京子，在新戲《那不是抄襲嗎？》飾演個性活潑感性的飲料公司開發部新人藤崎亞季，與飾演「專利師」北脇雅美的重岡大毅一起追查公司專利被竊事件。芳根京子表示，她始終記得首度參演的電視劇製作人「不要忘記謙虛和感恩」的叮嚀，能在出道10週年，象徵新生活開始的4月主演這部作品，感到非常開心，她所飾演的亞季是靠直覺行動的人，即使理智上明白，情感上不能接受就會很糾結，因此她在演出時，也刻意不想太多來呈現角色的感性。
重岡大毅所飾演的雅美則理性又嚴謹，卻跟個性相反的亞季成為最好搭檔。重岡大毅表示，這是少見以智慧財產權為主題的戲劇，雖然這類知識看起來難懂，但實際上很貼近生活，他自己作詞作曲多年，也會在稿子上簽名蓋章，希望自己的創作能夠得到保護。《那不是抄襲嗎？》4月13日起，每週四上午10點獨家在KKTV播出。
《獻給國王的無名指》由橋本環奈主演，描述剛成為婚禮策劃師的羽田綾華，為了守護家族而決定與公司的年輕社長新田東鄉結婚，展開「灰姑娘」與「國王」充滿利益的婚姻生活。橋本環奈表示，這是她第一次演出假夫婦，內心非常期待，覺得「國王」的稱號很適合山田涼介。
山田涼介笑說自己已滿30歲，這次挑戰以王道愛情喜劇、少女漫畫改編的作品，要演到讓觀眾感到心動，內心有點不安，只能全力以赴。兩人曾在電影、綜藝節目上多次合作，對於這次合演假夫婦完全不緊張，劇中兩人常有互相對罵的場景，也有許多默契十足的即興演出，令人期待。《獻給國王的無名指》4月19日起，每週三在KKTV更新。
波瑠與高杉真宙大談姐戀 ！在《Mr. 新娘》展開同居生活
《Mr. 新娘》改編仍在連載中的同名人氣漫畫，描述業績五連冠的銷售女王速見穗香（波瑠 飾），俐落帥氣的工作模樣，讓高杉真宙所飾演的後輩山本知博心神嚮往。高杉真宙在某晚酒醉後衝動跑到女方家，卻發現平時崇拜的前輩，私下生活卻邋遢至極，更想不到兩人居然從此展開同居生活。
波瑠表示穗香是個笑容迷人、受到很多人喜愛的女性，她現在很認真在練習最好的笑容，高杉真宙則說，男女主角之間有很多好笑的對話，會努力展現漫畫中有趣的氛圍。原作者柴夏美得知自己的作品被改拍成電視劇相當開心，透露自己很愛看電視，也看過兩位演員很多作品，很期待看到波瑠在吃杯麵時放鬆的表情，以及高杉真宙穿著圍裙揮舞勺子的模樣。《Mr. 新娘》4月13日起，每週四晚間10點在KKTV更新。
《我們之間沒有的》奈緒挑戰禁斷之愛
《我們之間沒有的》由奈緒主演、永山瑛太、岩田剛典、田中美奈實共演，描述兩對30多歲、過著無性生活的夫妻，發展成禁斷之愛的故事。原作漫畫於2017年開始連載時，因為談及性冷感等議題引起很大關注，在知名電子漫畫網站年度排行榜上名列第一，累計銷量已突破840萬冊，並獲得許多30至40歲女性的共鳴與支持，表示劇情很「真實！」、「這樣的夫婦很多」，因此在改編成電視劇時，也引起許多觀眾關注。
奈緒表示看過原著，她也喜歡這個作品，收到演出邀約時很驚訝，還透露她今年的占卜運勢中有提到「嘗試新事物會有好結果」，所以能在今年的第一個挑戰，就演出此作品感到開心。《我們之間沒有的》4月14日起，每週五晚間10點在KKTV更新。
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