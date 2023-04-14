與《模仿犯》夏騰宏有共鳴！白安放大內心痛苦 嘆「有善良之心」
白安她為年度重磅華語大劇《模仿犯》獻聲〈魚沒有腳〉，這首全新單曲是白安特別為劇中夏騰宏所飾演的角色「建和」所量身打造，當歌詞唱道「渴望鮮活的美夢／讓心臟再次跳動／不哭不代表不痛」，深刻展現了建和在學校被霸凌的痛苦經歷。
記者吳雨婕/綜合報導
白安表示，在創作〈魚沒有腳〉時，她將自己與建和的共同點放大，並試圖將自己的內心痛苦與糾結不安融入歌曲，雖然她在唱歌時並未親身經歷過劇中建和被霸凌的痛苦，但她認為他們都具有善良、天真之心，以及對世界的期待，這些感受讓她很容易與角色產生共鳴。她提到，自己有時會將悲傷隱藏起來，用一個更好相處的姿態面對世界。在創作這首歌時，她想像自己是建和，並以感冒的狀態唱出這首歌。
有趣的是，不少歌迷們發現〈魚沒有腳〉歌名非常特別，似乎藏有別具心裁的意涵，白安也揭祕，歌名來自冰島的一本小說，描述了人們在孤獨狀況下心靈的脆弱。白安認為這個名字非常適合用來形容建和的角色，歌詞中提到「魚沒有腳行走，卻能橫渡洋流，人有心卻只懂，情緒化的煽動」，表現了動物的簡單與純粹，而人類雖然擁有更多的思考與能力，卻常將其用於不善的地方。