蛋蛋的哀傷4／扭轉消費者偏好低價蛋心態 台大動權社為母雞請命
如果能以盡量減少動物痛苦的方式，取得所需食物，相信一般人都不會願意選擇殘忍的方式，但現實是，如果牽涉到你購買的價格時，這樣的選擇將不再一致。缺蛋潮不但讓台灣的產蛋效能與蛋價問題浮現，也讓動物福利的議題，被攤在陽光下。如何扭轉民眾更傾向買便宜的蛋，而不重視背後的生產過程，有群台大學生正在校園內，為悲慘的格子籠雞進行一場又一場的請命行動。
記者陳采沂／專題報導
台大動物權益發展社從2022年初開始，每週在台大校園內，以穿著母雞裝的方式，推廣友善雞蛋，期望更多學生能夠知道友善飼養的好處，以及對動物福利的保障，並希望透過連署，遊說台大膳食委員會制定友善雞蛋相關政策，初步目標是讓台大的校內餐廳，都能改用友善動物的福利雞蛋，截至今年（2023）4月為止，連署書已超過500份，儘管距離目標1000份還有一段距離，但學生仍持續努力推廣。
台大動物權益發展社成員凱宗表示，雖然在校園內的宣傳活動效果有限，但加上網路傳播的力量，讓越來越多人知道他們的行動；另一位社員Jason則說，雖然他們的力量很小，要扭轉大眾的想法不是一件簡單的事，但他認為還是要先從曝光開始，也就是讓更多人知道，我們吃的雞蛋，生產的母雞他們所處的環境，大部分都很惡劣艱困，「如果今天當大家都知道後，可能會先扭轉一部分的人的想法，可能就是你身邊的同學，因為我覺得人都會有惻隱之心。」
雖然為格子籠雞請命，還有很長的路要走，但也許從下一代的教育開始，把小小的種子灑下，某天或許就能發生改變。