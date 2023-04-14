英國籍帆船「主桿斷裂」船員傷 台灣4漁船聯手成功救援
英國籍帆船「Puffin」在西南大西洋公海主桿斷裂無法行駛，船上1名船員受傷，漁業署表示，隨即聯繫「發大財」、「日大旺」、「裕勝1號」及「北裕18號」等我國籍4艘魷釣漁船前往協助，成功救援該受傷船員，並正航往南非開普敦港。
記者許若茵／台北報導
今（14）日漁業署分享，11日漁業監控中心接獲國家搜救指揮中心通報，1艘英國籍帆船「Puffin」於距英屬福克蘭群島史丹利港東北方約729浬的公海海域，因主桿斷裂無法行駛，船上僅1名船員且有受傷情形，當地海況不佳，亟需援助。
漁業署說，隨即聯繫附近海域之「發大財」、「日大旺」、「裕勝1號」及「北裕18號」等我國籍4艘魷釣漁船前往協助，隨後由「日大旺」漁船於當地時間4月11日14時50分將P船的船員救起，該船員雖有受傷但健康情形良好，已安置於「日」船上，「日」船目前正航往南非開普敦港，將進港讓P船船員得以離船再接駁返國。
漁業署強調，各類船隻海上航行本具高度風險，仰賴各國政府及民間力量相互合作支援，我國長期以來透過國家搜救指揮中心網絡，指揮協調相關國家或海上船隻協助海上遇險漁船，漁業署將持續參與協調聯繫角色，以共同維護海上作業漁船及漁民生命安全。