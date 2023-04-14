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蔣萬安被問辦雙城論壇頻跳針　何孟樺大酸「講廢話」

▲ 蔣回答時頻跳針重申對等、互惠、尊嚴、善意等，讓議員諷刺只會「講廢話」。（圖／新頭殼）
▲ 蔣回答時頻跳針重申對等、互惠、尊嚴、善意等，讓議員諷刺只會「講廢話」。（圖／新頭殼）

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台北市政府在台灣燈會期間邀請上海訪團來台逛燈會，但公布行程不透明，引發議員痛批搞黑箱。市長蔣萬安今（14日）赴議會備詢，民進黨議員何孟樺先是追問蔣與上海訪團到底談了些什麼？為什麼都不敢公開內容？並追問是否願意實踐競選時談舉辦雙城論壇的3項承諾，蔣回答時頻跳針重申對等、互惠、尊嚴、善意等，讓議員諷刺只會「講廢話」。

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蔣萬安下午前往台北市議會施政報告並備質詢，何孟樺質疑，為何上海訪團來台參加燈會時，不管記者、議員怎麼要資料，都死不給？蔣萬安答詢稱，依照中央的原則；何孟樺直接打臉說，中央早就說應公開透明；蔣強調，中央的意思是必須低調、確保行程安全及順利。

何孟樺追問，那到底行程有無不可公開之處？為何有修改內容，是否因為心虛？蔣萬安跳針回應，都是依照中央原則。議員又問，那是否願意公開與上海訪團的對談內容？蔣萬安稱，其實當天晚上都會公開行程，也符合中央的原則。

何孟樺強調，市民想知道的是蔣市長到底與上海訪團講了什麼，到底有沒有捍衛主權？蔣萬安提高聲量稱，「我們當然是捍衛中華民國的主權！」面對議員頻追問到底有無可能公開與上海訪團內容，蔣萬安僅說，內容都與市政交流相關。

何孟樺認為，若蔣萬安認為如此坦蕩蕩，那接下來將舉辦台北、上海雙城論壇，讓人擔心是否也可能搞黑箱？蔣萬安選舉時曾談雙城論壇的舉辦條件，承諾有3條件才會舉辦，記得嗎？蔣萬安強調，任何城市交流，都是對等、互惠、尊嚴、善意等原則，與國際間任何城市都秉持一樣原則交流。何反問，中共近期才剛結束對台軍演，這樣要辦嗎？蔣萬安表示，會盡可能創造有利條件，讓雙城論壇持續辦下去。

何孟樺質疑，那是否違反了與選民的承諾？「這是你自己講的！沒有任何人逼你！你在騙選票？」 呼籲蔣萬安應記得自己的原則、承諾，若中共釋出善意，未來要辦雙城論壇，蔣萬安請答應事前公開行程、會後公開會談內容、守住主權。 蔣萬安再度跳針稱，都是市政交流，「議員，妳問我，妳要給我時間回答啊！」

何孟樺痛批，蔣萬安不回答問題、講廢話，蔣萬安又說，原則就是對等、善意、互惠、尊嚴，「因為我講3次，代表非常重要」。

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台北市長蔣萬安在台北市議會備詢。 圖：張良一 / 攝
台北市長蔣萬安在台北市議會備詢。 圖：張良一 / 攝


台北市長蔣萬安在台北市議會備詢。 圖：張良一 / 攝
台北市長蔣萬安在台北市議會備詢。 圖：張良一 / 攝

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