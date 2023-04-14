蔣萬安被問辦雙城論壇頻跳針　何孟樺大酸「講廢話」

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何孟樺追問，那到底行程有無不可公開之處？為何有修改內容，是否因為心虛？蔣萬安跳針回應，都是依照中央原則。議員又問，那是否願意公開與上海訪團的對談內容？蔣萬安稱，其實當天晚上都會公開行程，也符合中央的原則。
何孟樺強調，市民想知道的是蔣市長到底與上海訪團講了什麼，到底有沒有捍衛主權？蔣萬安提高聲量稱，「我們當然是捍衛中華民國的主權！」面對議員頻追問到底有無可能公開與上海訪團內容，蔣萬安僅說，內容都與市政交流相關。
何孟樺認為，若蔣萬安認為如此坦蕩蕩，那接下來將舉辦台北、上海雙城論壇，讓人擔心是否也可能搞黑箱？蔣萬安選舉時曾談雙城論壇的舉辦條件，承諾有3條件才會舉辦，記得嗎？蔣萬安強調，任何城市交流，都是對等、互惠、尊嚴、善意等原則，與國際間任何城市都秉持一樣原則交流。何反問，中共近期才剛結束對台軍演，這樣要辦嗎？蔣萬安表示，會盡可能創造有利條件，讓雙城論壇持續辦下去。
何孟樺質疑，那是否違反了與選民的承諾？「這是你自己講的！沒有任何人逼你！你在騙選票？」 呼籲蔣萬安應記得自己的原則、承諾，若中共釋出善意，未來要辦雙城論壇，蔣萬安請答應事前公開行程、會後公開會談內容、守住主權。 蔣萬安再度跳針稱，都是市政交流，「議員，妳問我，妳要給我時間回答啊！」
何孟樺痛批，蔣萬安不回答問題、講廢話，蔣萬安又說，原則就是對等、善意、互惠、尊嚴，「因為我講3次，代表非常重要」。
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