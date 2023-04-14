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3月稅收反映車市熱、房市冷　證交稅再翻黑年減近2成　

▲財政部公布3月稅收反映車市熱、房市冷的情況，證交稅則再度翻黑年減2成，但財政部認為股市值得期待。（圖／記者顏真真攝）
▲財政部公布3月稅收反映車市熱、房市冷的情況，證交稅則再度翻黑年減2成，但財政部認為股市值得期待。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

財政部今（14）日公布今（2023）年3月全國賦稅收入實徵淨額新台幣2147億元，較去年同月增加120億元，年成長5.9%。其中象徵台股動能的證交稅收由紅翻黑，實徵176億元，年減19.5%。不過，財政部認為，從3月稅收可看出車市旺、房市冷、股市值得期待，就台股成交值來看，不論今年前3月還是4月至今，台股日平均成交值都較今年預算編列數高，而且年減幅度也在縮小。

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根據財政部統計，3月關稅及贈與稅都創下新高，若與上年同月比較，以營業稅及關稅各增加59億元及35億元較多，證交稅減少42億元。而累計1至3月共有6大稅目創新高，包括總稅收、關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、使用牌照稅及印花稅，若與上年同期比較，以營業稅增加109億元、綜所稅增加77億元、關稅與贈與稅各增32億元較多，證交稅減少136億元、土地增值稅減少110億元。

財政部統計處專委梁冠璇表示，從3月全國稅收可看出「車市旺、房市冷、股市值得期待」。以車市相關稅收來看，3月車輛類貨物稅82億元，創下歷年單月第5高，同時，因進口車需求爆發，再度引發塞港現象，進口車貨物稅63億元，亦創下歷年單月次高，光是車輛類對貨物稅成長就貢獻7成5。而累計前3月車輛貨物稅188億元，亦創單季新高，其中進口車134億，同樣也是單季新高。

不僅如此，3月關稅創新高小客車也貢獻不少，其中小客車3月關稅41億元，年增23億元，今年前3月是90億元，年增29億元，小客車3月特銷稅4.2億元，前3月是8.3億元，亦創同季新高。

就房市相關稅收來看，根據內政部建物買賣移轉棟數，去年9月至今年2月都呈現雙位數負成長，代表房地產交易有趨緩現象，今年前3月土增稅年減110億元，創2007年同期最大減量，減幅近4成，累計前3月契稅年減12億元，亦是歷年最大減量，減幅26.9%，個人房地合一稅減幅也來到1成2。

梁冠璇分析，造成房市相關稅收減少有3因素，除基期因素，部分縣市去年有大額移轉案件，再來就是央行升息，資金成本加重，還有經濟成長動能偏弱，導致投資人更趨保守謹慎，也會影響房市交易。

至於股市稅目部分，3月證交稅176億元，年減19.5%，但因今年1、2月有農曆春節因素，梁冠璇說，若直接觀察年增率會有所偏頗，若觀察股市成交量，3月台股日平均成交量2928億元，較2月增加4.3%，也較前10月多。她說，雖然看到仍較去年同期減少21.9%，但減縮有在縮小，而且依據最新4月至今台股日平均成2894億元及累計前3月日平均成交量2730億元，都較今年預算編列數2648億元高，加上生成式AI商機及普發現效應，這些題材都會帶動半導體及伺服器觀光產業類股的交易動能，也都是證交稅有利因素。

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