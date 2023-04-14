王淨辣曬螞蟻腰！他昏倒女神幫CPR 卻嫌棄「不溫柔」
新人同理Zunya推出對唱情歌〈Beautiful Night〉，邀來破億國片女主角王淨合唱與拍攝MV，王淨還在MV裡辣曬螞蟻腰。然而同理和王淨其實不認識，王淨之所以點頭答應合唱，是因早在同理參與選秀節目比賽時，她就有注意到同理的出色表現，並認為同理雖然身為饒舌歌手，卻散發出一種特別溫暖的氣息，當時就很欣賞他的音樂才華。
記者吳雨婕/綜合報導
除了合唱之外，王淨也特別參與〈Beautiful Night〉的MV拍攝，MV中同理將王淨視為「繆思女神」，對她十分迷戀，劇情安排同理在酒吧邂逅迷人的王淨，就被迷倒而暈了過去，劇情走進了同理的幻想世界中，MV的情結和視覺都如同歌曲般呈現出微醺浪漫的氛圍。其中一幕同理暈倒在地，被王淨霸氣扭頭以進行CPR，不過王淨表示拍攝當下有些緊張，「CPR的時候我認真擔心同理的人身安全，很怕把他肋骨壓斷！」同理則是開玩笑說，被扭頭的當下心想：「哇～其實滿不溫柔的…」王淨連忙解釋只是想把他叫醒而已，兩人互動非常有趣。
同理坦承因為這次MV難得要演戲，又是專輯重要的先發主打歌曲，內心其實非常緊張，不過身為專業演員的王淨，除了欣賞同理的演唱實力之外，對於他在MV中的演技也讚譽有加，「他的演技有讓我驚豔，沒有感覺到同理有緊張。」且經過這次相處之後，王淨更說：「同理不管在歌聲、作品或本人，都是非常溫暖，也很能夠理解人。」