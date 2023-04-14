楊明州接任台糖董座、王美花給3大任務 陳昭義回任國營會副主委
經濟部國營事業委員會今（14）日稍早宣布，經濟部長王美花敦請原台糖董事長陳昭義回任國營事業委員會副主任委員，借重其經驗，協助國營事業綜合經營，而台糖公司新任董事長，則經行政院長陳建仁核定，由高雄市前代理市長楊明州接任，王美花也賦予其三大任務，分別是確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，以及持續擴建現代化養豬場等。
記者鄭妤安／台北報導
台糖原董事長陳昭義任期至今年2月屆滿，如今接任人選明朗，經濟部稍早正式宣布，台糖新任董事長由高雄市前代理市長楊明州接任，而陳昭義回任經濟部國營事業委員會副主任委員。經濟部指出，陳昭義擔任台糖董事長期間，致力於公司多角化經營，除了配合工業局以「只租不售」方向開發產業園區，創造產業發展契機外，更將重心放在全面改建現代化養豬場，提供國內國產優良肉品外，也把過去被視為鄰避設施的養豬場改建為現代、進步的設施，在陳董事長任內，已陸續完成東海豐農業循環園區運轉啟用，雲林虎尾、斗六、台南南沙崙等現代化豬場也展開試營運。在階段性任務完成後，王部長希望借重陳昭義歷任工業局長、國營會副主委等豐富管理經驗，回任國營會副主委，協助督導所屬事業的建設進度。
至於台糖新任董事長，也已經陳建仁核定，由楊明州接棒帶領該公司經營團隊。楊明州出身農家，為國立成功大學土木工程研究所碩士，同樣是資深公務人員，他從基層做起，其城市管理、工務專業皆備受各界肯定，曾歷任高雄市政府代理市長、副市長、秘書長等重要職務。
經濟部提到，王美花賦予楊明州三大任務，分別是確保民生肉品生產穩定、協助國家產業及能源發展，以及持續擴建現代化養豬場等，都要借重其多年公務經驗及專業，並表示，相信陳昭義及楊明州兩位公務老將，能協助經濟部繼續順利推動業務、福國利民。