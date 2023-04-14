特企／高雄駁二防災總動員！透過科技提升全體國民危機意識

這次活動邀集全國地方政府及防災校園學校到現場與大家分享，結合互動、科技、創意與在地文化等元素融入防災教育，更透過縣市及校際間的交流互動，精進防災作為。例如高雄市立中山國民中學透過問題導向學習(Problem-Based Learning，PBL)方式，設計淹水監測警示模組，並串接通訊軟體(LINE)通知，達到預警及運作抽水幫浦；雲林縣石龜國民小學將防災教育社區化，依在地淹水潛勢設計狂風暴雨體驗設備，實際體驗超大豪雨的強烈；桃園市霞雲國民小學從在地出發，設計災前整備、災中應變及災後復原的低、中、高年級課程模組，導引學生觀察體驗學習。
學校除了積極推動防災教育外，亦結合「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）核心目標，透過跨領域的整合，減少災害風險與永續發展、減緩氣候變遷的關聯性，提高應變與復原準備，進而強化防災韌性。如：臺北市立新興國民中學將防災教育以思辨與倡議方式，探究氣候變遷下如何面對防災；臺南市七股區光復生態實驗小學整合防災教案，發展在地化防災教學模組設計，以水域安全為學習目標連結SDGs。
除了各校豐碩的防災校園建置成果外，各部會也提供許多實用的智慧防災科技互動體驗設施，例如內政部消防署導入AR互動遊戲，運用最新體感技術，融合各類防災知識，新穎有趣的防災虛擬體驗，寓教於樂；交通部中央氣象局以「向山致敬，向海致敬」為主軸，呈現多款監測設備與模型，帶領大家學習如何與災害共存；經濟部水利署以淹水防災全方位互動教具，傳達氣候變遷的影響；經濟部中央地質調查所展示GPS測量架、車籠埔斷層岩心、岩心鑽頭；行政院農業委員會水土保持局呈現大規模崩塌及水土保持教育相關教材及科技水保，輕鬆學習土石流防災。
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教育部指出，15日將特別舉辦8場「小小防災職人」活動，邀請國小中、高年級學童共同在輕鬆有趣的體驗中學習防災的知識與常識，以及瞭解防災人員於應變救災的處置狀況。為期2日的活動，除了展覽、體驗課程外，現場亦規劃闖關遊戲增添豐富性，更有機會獲得高階智慧型手機、平版等豐富好禮，活動相關訊息，可至教育部「防災教育資訊網」查詢，歡迎大家踴躍到現場挑戰學習防災知識！
教育部特別關心所有師生的安全，以情感式的防災教育羈絆，串起家長及師生的情感鏈結，加深加廣防災教育人員風險辨識能力及防災工作，，既有基礎上持續精進。同時行銷推廣學校防災教育成果，邁向「深化扎根，營運共好」。