《聊天吧》交友APP排行榜曝光　這類型男性最吃香

在一般想像裡面，交友軟體因為男生之間相當競爭，要如何能夠快速地吸引女生注意是很重要的課題！過去有網友曾在PTT發問或討論，許多交友軟體上的男生，都會在興趣一欄寫著「露營」、「登山」、「衝浪」等等，或者換上登山照當大頭貼，就為了讓女生覺得自己是個陽光健康的「Outdoor咖」，這樣似乎更能吸引女性的注意。不過令人出乎意料的是，根據知名交友APP《聊天吧》的調查排行，這類的男生反而不是最受女生歡迎的類型。
由於《聊天吧》交友APP中，男用戶可以依照自己的個性及風格挑選放置合適的頭像，讓對方在第一時間就能有最初步的認識。因此，為了瞭解女性在挑選頭像的好感度偏好，《聊天吧》APP就透過會員調查，依照頭像類別，列出「交友最吃香的男生類型」前16名排行，而最搶手的類型分別為「第一名：與世無爭佛系男」、「第二名：害羞木訥千年神木」以及「第三名：犬系呆萌小可愛」這三類型。除此之外，「溫和斯文眼鏡男」、「每天加班工作狂」以及「成熟大叔」等等類別，在交友軟體中也相當受女生歡迎，可見陽光運動型男在女孩們眼中已經不再是最搶手的類型，懂得培養個人特質、打造屬於個人的特色，反而更能吸引女孩們的注意！
《聊天吧》交友APP主打「真人視訊」、「語音聊天」，以及「線上同步看影片」等功能，讓陌生男女更快破冰，拉近彼此距離。領先的『AI 真人活體驗證技術』可以比對真人與照片相似度，也讓交友更為安全、簡單。
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