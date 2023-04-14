狒狒之死！桃園市政府批中央無捉捕SOP　將向六福村提民事求償

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關懷生命協會倡議主任周瑾珊指出，這次因為狒狒出沒在桃園市，屬地主義原因由桃園市捉捕，但實際上最有經驗的是新竹縣，且六福村就在新竹縣，新竹縣跟林務局也都到六福村清點動物數量了，「可是在這個捕捉的過程有提供了什麼樣的協助嗎？還是大家就是在等通報之後，誰跟我講了什麼，我才做什麼呢？這樣子的一個被動的關係。」
周瑾珊表示，在這3個行政單位中，由最沒經驗的桃園市政府進行捕捉，但掌握全國最多資源的林務局只是提供圍捕建議，「請問這個建議又是什麼？為何導致桃園市政府農業局如此荒腔走板，沒有一點sense的捕捉方式？」
周瑾珊也質疑，桃園市政府23日的圍捕名單中，總指揮是桃園市政府動保處處長王得吉，桃園市政府是將業務歸類在展演動物上，且還有保育人員、六福村獸醫協助，「請問一下他們到底有沒有圍捕的專業呢？」以及保育人員又是誰？為何最後又會出現操作無人機、熱顯像儀的專委？
周瑾珊批評，行政單位沒有風險管理跟危機管理的意識，完全都是一個一般行政單位，尤其在《動保法》、《野保法》上有權責要釐清問題的時候，大家都太過於被動。
對此，桃園市政府農業局專門委員劉秀卿坦言，「桃園市政府真的深表遺憾，並深刻檢討」，她指出，針對兇猛性野生動物處理流程根本沒有可依循與應對的相關SOP制度，「在中央，我們沒有找到」，地方政府動保處一直以來都只有針對除了台灣獼猴的一般性保育類動物抓捕，並且這需要專業。
「那未來如果六福村再跑出一隻老虎、獅子，我們要怎麼應對？」劉秀卿建議，可比照非洲豬瘟模式，由中央訂一套SOP流程分級管理、分組演練，地方政府一定全力配合。
劉秀卿透露，3月25日，桃園市政府致電林務局，林務局稱可以聯繫那名獵人、台北市立動物園，由於考量捕捉狒狒的方式是「善待」，因此沒有跟獵人聯絡。
劉秀卿強調，針對六福村動物圈養等問題，桃園與新竹鄰近，「跑出一隻動物來我們真的是措手不及，所以才會造成今天的遺憾」，專業團隊應該要有捕捉經驗豐富的獸醫。
對於為何捕捉現場是由王得吉任指揮官，劉秀卿解釋，由於涉及麻醉藥的使用，當天最高職等便是處長王得吉，便由王帶領同仁參與，劉也坦言，「桃園市政府具有獸醫資格的主管只有2位」，其他都是動保處的獸醫，平常工作是抓貓狗，「針對兇猛的野生動物，我們其實真的沒有經驗，所以會造成這樣子的錯誤」。
對於跨縣市政府整合，劉秀卿喊話，應要由中央出面整合、指揮，也希望能修正《動保法》第37條、51條，加重罰則，「不要就罰5萬輕輕了事」。
劉秀卿會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時補充，動保處具有25名獸醫，動保處長年捕捉貓狗較擅長，但是出於沒有專業人力，捕捉當時還是請動保處支援，「其實中央一直以來對野生動物比較沒有著墨，都是寵物」，認為中央應分級演練，並可委託外部機構協助，建立外援機制，「講坦白我們都是農業行政人員，你要怎麼受訓我們還是有差」。
至於本次抓捕狒狒的費用，劉秀卿說明，目前已經進入司法調查程序，費用會再精算，粗估也還難以計算費用，「因為有可能人力嘛，那天我們忙到半夜2、3點精神上的損失等等」，之後會以民事方式向六福村求償。
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