德州酪農場大爆炸！1萬8000頭牛被燒死 官員：史上最可怕事故
美國德州迪米特鎮（Dimmitt）附近的「南福克酪農場」（Southfork Dairy Farms）日前發生大爆炸，火勢延燒了一整個夜晚，造成大約1萬8000頭牛死亡，還有一位農場人員受困，被救出送往醫院治療，幸好沒有大礙。德州農業廳廳長米勒（Sid Miller）表示，「這是一起可怕事故」，並稱這是德州史上最致命的酪農場火災意外。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這起爆炸案發生在10號晚間，火勢一直延燒到11號，由於火災規模實在太大，包括當地的消防局、警察局，以及德州的消防總署和公路巡邏隊以及德州緊急管理部等等，多個單位全數出動救災。幸好唯一被困的酪農場工作人員順利獲救，不過這起爆炸意外仍造成約1萬8000頭牛不幸喪生。
米勒表示，調查工作和清理現場可能還需要一些時間，目前尚無法確認爆炸的原因。米勒更強調這起爆炸案是德州史上最致命的酪農場火災意外，「是一起可怕事故」。
當地警長則在接受媒體訪問時透露，初步懷疑爆炸可能是用來清除糞便的系統設備過熱，甲烷被點燃因此引發爆炸。不過警長也補充，確切原因仍要等進一步調查後才能確認。米勒承諾，待調查完成後一定會把結果公諸於世，確保大眾了解來龍去脈，以避免類似狀況再發生。