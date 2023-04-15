CNN：宣揚避陷台灣危機　馬克宏遭批對世局充耳不聞

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當時他說，「歐洲人必須回答的問題是…加速台灣（危機）是否符合我們的利益？答案是否定的。更糟的是，我們歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，並根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」；並說，歐洲絕不可「陷入別人的危機中，以免無法建立戰略自主」。
戰略自主是歐盟的一句口號，意指歐洲推行獨立的地緣政治政策，這部分有賴於歐盟成為世界第3大超強，而不可在夾在美、中2強之間承受擠壓。然而對中國抱持鷹派立場的歐洲人士、通常是東歐人士卻一向對美、歐涇渭分明寄予懷疑。這些人認為，透過北大西洋公約組織（NATO）發揮作用的美國，才是歐洲領土的終極保護者。
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）就說：「與其建立擺脫美國的戰略自主，我建議與美國建立戰略夥伴關係。」立陶宛外長則發推文說：「我們防衛歐洲不需要中國協助，與其要求這種協助，我們應該投射我們的力量。」
東歐外交官的批評則比較直白，其中一位說，馬克宏「根本是對世界上的一切事情充耳不聞，無怪乎他的姓氏成了胡說八道而毫無作為的同義詞（Macroning）」。另一位外交官說，他們「無法理解」馬克宏，他前往北京訪問又說了一些有關台灣但「於事無補」的話，其實歐洲在中國問題上應與「重視民主和法治」的國家交往。
上週在北約總部出席一項會議的一位歐洲政府官員指出，包括法國在內的北約各國本已有普遍協議，即台灣和印太地區安全對北約至關重要，所以在會後不久就看到馬克宏發表那番言論，使他們感到意外。
歸根結柢，馬克宏的這番言論就是一位在國內承受到壓力的總統，登上國際舞台並透過一些言行以分散注意力，但他有關台灣的言論卻對本已脆弱的美、歐關係造成了嚴重傷害。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120414