六福村狒狒有幾隻？政府至今仍未掌握　專家建議應設內舍

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農委會林務局主任秘書邱立文表示，今年會再針對於圈養野生動物管理措施與作業準則持續邀集地方政府、專家團體研討強化，和討論更精準、詳細動物逃脫緊急處置流程給地方政府參考，後續也會就《野保法》第31條落實動物登記備查、個體標示註記、掌握飼養數量都會檢討。
台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如指出，政府針對展演場所動物繁衍數量控管過於鬆散，依規定業者每季都必須填寫管理表申報動物數量、死亡、繁殖數量等，但從六福村案例可見，業者對自己飼養的動物數量都無法清楚掌握，也代表政府所掌握的動物數量可能與飼養現況並非一致。
台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治認為，根據展演動物管理辦法，業者應填寫一張兩面的動物管理表，以及兩張四面的自我評估表，提供管理單位了解管理狀況，但連地方管理人員實地勘查都難以回應目前數量，而六福村當時斬釘截鐵否認狒狒為園區所有，清點後還多一隻狒狒，就代表目前地方行政機關無足夠專業知識與資源解決問題。
動保團體鳥語獸躍調查員林婷憶指出，早在去年就有檢討六福村共有20幾種大小不同動物管理圈養上的缺失，而東非狒狒數量無法盤點，「在動物園管理是非常荒謬的」。
林婷憶進一步分析，六福村無法盤點最主要的原因就是因為沒有內舍，動物園管理上，休園時動物都應該會到內舍，檢視個別身體狀況，進行醫療紀錄，也無法進行環境豐富化與分群，像是看到東非狒狒飼養環境都是黃土一片，「說好聽一點是放養，給牠空間很大」，但動物其實有競合關係，有些強勢有些弱勢，有些弱勢個體受傷、吃不到食物也無法第一時間檢視。
「其實所有動物都需要內舍！」林婷憶會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，所有動物園管理都應設有內舍，才能個別管理檢視動物生理觀察，國內包含頑皮世界、木柵動物園等場域幾乎都有內舍，六福村狒狒區並無內舍，其他的應該有，但有沒有足夠是一個問號。
林婷憶補充，根據「財團法人莊福文化教育基金會附設動物園保育類野生動物飼養空間現勘查核紀錄」，六福村育養孟加拉虎、非洲獅等活動空間不足，例如孟加拉虎應個別飼養，但六福村採群養，查核委員也指出，孟加拉虎常有互鬥情況，建議避免群聚並增加非展示時的活動空間及環境豐富度。
新竹縣政府農業處森林及自然保育科科長梁明任說明，根據新竹縣政府紙本登記資料，六福村有156隻東非狒狒、8隻草原狒狒，3月23日接獲有狒狒逃逸時，便有派人到六福村查核，但因六福村開放式飼養，面積將近4公頃，內有遮蔽物且狒狒會行走，經後邀集專家討論，若要確認數量與植入晶片，需要給六福村6個月的時間調查。也意即至今仍無法確切掌握狒狒數量。
梁明任會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時重申，六福村飼養空間為開放場域，內有遮蔽物，狒狒也會移動，所以明確清點數量確實有困難度，因此逐隻捉捕健檢並植入晶片，專家預估約需要6個月，期間會派人督導，若能提早完成，新竹縣政府也可以提早查察。
至於外傳狒狒實際數量高達250多隻，梁明任則說「不予置評」，會以實際登載數量與保育卡數量查核，並依《野動法》規定處理。
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