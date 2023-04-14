高利率助攻！摩根大通第一季營收創新高遠超預期 帶動美股上漲
摩根大通（JPM.N）14日公佈今年第一季財報，營收393.4億美元創下新高紀錄，獲利成長52%、達到126.2億美元，調整後每股獲利4.32美元，3項數字都高出華爾街預期，摩根大通股價應聲上漲約6%，也帶動美股道瓊工業指數上漲，截至寫稿時上漲383.19點，約1.14％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，摩根大通首季財報表現亮眼，主要得益於高利率帶來的利息收入，超過了投資業務的疲軟，這證明了在此波金融危機中，擁有多元化業務的大型銀行比地區銀行更能承受壓力。
摩根大通的執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，「美國經濟繼續保持總體健康的基礎：消費者仍在支出，資產負債表強勁，企業狀況良好。然而，我們過去一年一直關注的烏雲仍在地平線上，銀行業的動盪加劇了這些風險。」
為了應對矽谷銀行倒閉，摩根大通提列了23億美元的貸款損失準備金，比去年增加了56%。但由於利率上升，摩根大通的淨利息收入和消費者與社區銀行部門的收入都大幅提升，這不僅抵銷了貸款損失與投資部門營利的衰退，還推進整體營收提升。
事實上，不只摩根大通財報亮眼，同為14日公布財報的富國銀行和花旗銀行，收益也都超出市場預期，金融股全面反彈，也帶動美股上漲。