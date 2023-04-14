台南學甲88槍擊案移審！槍手遭羈押 4共犯交保限制居住
台南學甲爆發「88槍擊案」，歷經5個多月調查，檢方認定主嫌「紅龜」洪政軍、孔祥志等8人涉違反槍砲彈藥管制條例，今（14）日偵結後，依法提起公訴。南院晚間裁定槍手孔祥志羈押3個月，楊展華等4人分別以新台幣10萬元至30萬元交保，並限制住居。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，學甲槍擊案發生在去年11月10日，當天凌晨2時58分許，有歹徒持槍在臺南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，同日3時6分，同區中正路上的謝姓市議員競選總部鐵門也遭掃射30槍，震驚社會。
後續檢警接連羈押多人，包含逃亡中國被押解返國的槍手孔祥志、主嫌洪政軍；至於學甲慈濟宮董事長王文宗則因在2人逃亡期間，2度前往中國地區，提供手機、生活開銷及酒店客房給洪，遭檢方認定他有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准。
檢方指出，全案為洪政軍唆使孔祥志開槍犯案，而幕後指使者則為學甲慈濟宮董事長王文宗，因此今（14）日偵結後，依「違反槍砲彈藥刀械管制條例」及刑法「恐嚇危害安全」等罪嫌提起公訴。
晚間南院裁定，孔祥志自民國112年4月14日起羈押3個月；郭建彰以10萬元交保，限制住居；楊展華30萬元交保，限制住居；謝俊誠10萬元交保，限制住居；蔡金郎20萬元交保，限制住居。