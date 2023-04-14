郭台銘拜會麻生太郎！共議亞太區域穩定　「和平」成經貿發展重點

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郭台銘表示，台日雙方在歷史、文化和產業上有著深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或是未來人工智慧技術的加強合作，對於整個區域發展都有著極為重要的意義。
麻生太郎也認同郭台銘的觀點，他指出，台日的穩定交流是對方很重要的資產，而要維繫彼此的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平。
麻生太郎說，近期台海和亞太區域的穩定和區域衝突的機率大增，而台日雙方是亞洲經濟驅動很重要的紐帶，台海一旦發生危機，勢必也會影響日本的穩定。
麻生太郎認為，經濟的成長，必須要建立在和平穩定的基礎上，未來台灣無論由哪個黨派執政，「如何維持和平」，都是未來政府最重要的課題。
郭台銘坦言，自己一直以來致力於充實台灣的競爭力，包括建立台灣的高科技製造基礎，過去無論是與美國、還是中國大陸都有互動，在產業界和政府多人的努力之下，展現出台灣強大的經濟、科技研發與製造的實力。
郭台銘指出，和平的關鍵是藉由持續充實台灣的經濟、科技實力，來達到「和平、繁榮、清廉」，而和平與經濟的發展互為表裡，所以，台灣要如何從提升經濟、社會的韌性開始，尤其在製造上，維持台灣難以被撼動的地位，「與日本合作，組成聯盟，形成一股穩定的力量，是途徑之一。」