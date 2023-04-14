擺脫行人地獄！道交條例三讀恢復這些檢舉　未禮讓行人最重罰6千

郭台銘拜會麻生太郎！共議亞太區域穩定　「和平」成經貿發展重點

▲郭台銘表態參選2024總統大選，早早啟動「科技經濟開拓之旅」，日前出訪日本，今（14）日拜會日本眾議院，並與前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面，雙方針對亞太區域穩定進行深度的討論。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘表態參選2024總統大選，早早啟動「科技經濟開拓之旅」，日前出訪日本，今（14）日拜會日本眾議院，並與前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面，雙方針對亞太區域穩定進行深度的討論。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者孫唯容／綜合報導

郭台銘表態參選2024總統大選，早早啟動「科技經濟開拓之旅」，日前出訪日本，今（14）日拜會日本眾議院，並與前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面，雙方針對亞太區域穩定進行深度的討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，郭台銘先生與麻生太郎從2012年認識，雙方一直維持深厚的友誼。在會談中，郭台銘非常感謝副總裁一直以來對於SHARP的支持，並強調日本和台灣都是亞洲重要的經濟體。

郭台銘表示，台日雙方在歷史、文化和產業上有著深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或是未來人工智慧技術的加強合作，對於整個區域發展都有著極為重要的意義。

麻生太郎也認同郭台銘的觀點，他指出，台日的穩定交流是對方很重要的資產，而要維繫彼此的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平。

麻生太郎說，近期台海和亞太區域的穩定和區域衝突的機率大增，而台日雙方是亞洲經濟驅動很重要的紐帶，台海一旦發生危機，勢必也會影響日本的穩定。

麻生太郎認為，經濟的成長，必須要建立在和平穩定的基礎上，未來台灣無論由哪個黨派執政，「如何維持和平」，都是未來政府最重要的課題。

郭台銘坦言，自己一直以來致力於充實台灣的競爭力，包括建立台灣的高科技製造基礎，過去無論是與美國、還是中國大陸都有互動，在產業界和政府多人的努力之下，展現出台灣強大的經濟、科技研發與製造的實力。

郭台銘指出，和平的關鍵是藉由持續充實台灣的經濟、科技實力，來達到「和平、繁榮、清廉」，而和平與經濟的發展互為表裡，所以，台灣要如何從提升經濟、社會的韌性開始，尤其在製造上，維持台灣難以被撼動的地位，「與日本合作，組成聯盟，形成一股穩定的力量，是途徑之一。」

台南學甲88槍擊案移審！槍手遭羈押　4共犯交保限制居住

三重校園「水溝藏男子」！2度私闖國小　無法溝通遭強制就醫

日本台灣交流協會招募代表官邸職員！月薪2萬7起「要求會英日文」

訪美外交政策委員會！柯文哲：讓台灣成為中國融入國際社會的範本

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀