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時代百大影響力人物　北京四通橋抗議者彭立發入榜

▲中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，據說他來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發。（圖／翻攝自推特）
▲中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，據說他來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發。（圖／翻攝自推特）

中央社

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國時代雜誌公布2023年百大最有影響力人物名單，其中北京四通橋抗議人士彭立發入榜。據傳去年10月他在四通橋懸掛數張橫幅，其中一幅寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

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時代雜誌（TIME）今天公布2023年百大最具影響力人物名單（TIME 100），分為「時代象徵」（Icons）、「先鋒」（Pioneers）、「巨人」（Titans）、「藝術家」（Artists）、「領袖」（Leaders）和「革新者」（Innovators）等6項類別。

歐洲新聞台（Euronews）報導，名單沒有特別排序，但令人困惑的是，這份名單只有96人而不是對外宣稱的100人。

其中被歸類在「時代象徵」的中國北京四通橋抗議者彭立發，由中國異議藝術家艾未未撰文介紹。

艾未未寫道，2022年10月彭立發在北京市中心掛起兩條橫幅，呼籲中國政府結束國內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零政策和一黨專制。

艾未未指出，抗議活動在中國各地爆發，大家用空白的A4紙張作為異議的象徵，截至今日，彭立發和多位參與抗議的示威人士都被拘捕或失蹤。

他還寫道：「他們在專制統治下的個人勇氣和反抗，代表了一個必須被歷史銘記的重要時刻。」

除了彭立發，還有美國演員黃艾莉、奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威、中國企業家曾毓群和短影音分享平台TikTok執行長周受資等華人被選入時代雜誌百大影響力人物名單。

另外，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）與美國總統拜登（Joe Biden）等人也上榜。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1120414

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