時代百大影響力人物　北京四通橋抗議者彭立發入榜

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歐洲新聞台（Euronews）報導，名單沒有特別排序，但令人困惑的是，這份名單只有96人而不是對外宣稱的100人。
其中被歸類在「時代象徵」的中國北京四通橋抗議者彭立發，由中國異議藝術家艾未未撰文介紹。
艾未未寫道，2022年10月彭立發在北京市中心掛起兩條橫幅，呼籲中國政府結束國內的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情清零政策和一黨專制。
艾未未指出，抗議活動在中國各地爆發，大家用空白的A4紙張作為異議的象徵，截至今日，彭立發和多位參與抗議的示威人士都被拘捕或失蹤。
他還寫道：「他們在專制統治下的個人勇氣和反抗，代表了一個必須被歷史銘記的重要時刻。」
除了彭立發，還有美國演員黃艾莉、奧斯卡最佳男配角獎得主關繼威、中國企業家曾毓群和短影音分享平台TikTok執行長周受資等華人被選入時代雜誌百大影響力人物名單。
另外，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）、電動車廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）與美國總統拜登（Joe Biden）等人也上榜。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1120414