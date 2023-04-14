疫情告發案查無不法簽結　陳時中：遲來的清白與公道

疫情爆發期間，台北地檢署受理多起疫苗採購等相關案件，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌與衛福部前部長陳時中等人遭控貪瀆、圖利、殺人等罪，今（14）日偵查終結，均查無不法實據簽結。對此陳時中晚間於臉書發文強調，這是還給自己與過去一同奮戰夥伴遲來的清白與公道，坦言直到選舉結束，這些中傷都成為難以平復的傷痕，雖傷害已無法挽回，希望司法公布的調查結果，能夠讓更多人看到，進而遏止惡意不實的謠言繼續傳播。
記者陳威叡／台北報導
陳時中強調，錯假訊息與病毒同樣危險，過去在防疫這段期間，有心人士利用民眾的恐懼心理，製造及散播許多與疫苗採購、防疫政策相關的錯假訊息，不僅對防疫工作帶來嚴峻的挑戰，也耗費指揮中心很多人力時間。
陳時中說，去年選戰期間，有些人更進一步以這些謠言為素材，對他和防疫團隊進行不實的指控與抹黑，以獲取自身的政治利益。即使自己已離開衛福部、指揮中心，但直至選舉結束，這些中傷仍持續在網路流轉，成為難以平復的傷痕。
陳時中指出，台北地檢署今日發出聲明，正式簽結一共62件「嚴重特殊傳染性肺炎疫苗」等疫苗、防疫相關的指控告發案，證明所有指控皆無依據，終於還給自己、以及過去和他一起奮戰的防疫夥伴，一個遲來的清白與公道。
陳時中表示，這些抹黑與誣陷造成的傷害已無法挽回，但是還是懷抱希望，期盼今天司法公布的調查結果，能夠讓更多人看到，進而遏止惡意不實的謠言繼續傳播。