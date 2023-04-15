中德外長會晤！針對台海、俄烏交鋒　雙方共識低

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除此以外，貝爾伯克也強調，德國非常關注台灣海峽日益緊張的局勢，並警告若台海軍事情勢升高，將對歐洲乃至全球都造成衝擊，會是整個世界的可怕局面；雖然德國理解台灣問題的敏感性，也堅持一個中國政策，但衝突必須得到和平解決，對歐洲來說，單方面改變現狀是不能接受的。
不過，貝爾伯克也提到，德國希望的並不是與中國脫鉤，只是意識到近年中國經濟環境發生了變化，既然德國保證中企在德的公平發展，希望德企也能在中國安心投資，因為平等的競爭機會，是2國公平交流的先決條件。
面對貝爾伯克的問題，秦剛的回覆則是，台灣的台獨分裂勢力，在境外勢力的支持和影響下，從事台獨分裂活動，這是造成今天台海局勢緊張的根本原因，如果每個人都希望台海穩定、地區和平與安寧，就必須明確反對台獨和來自外國的干涉。
秦剛強調，國際社會必須尊重，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國才是代表全中國的唯一合法政府，這是一個基本事實，也是一個中國原則的內涵，中國會堅定捍衛主權和完整，中國的領土一寸都不能少，台獨與和平水火不容。
秦剛還說，中德之間，應該合作而不是對抗，無論是零和對抗還是集團對抗，都不該被允許，經貿合作是2國關係的基石、互利共贏是中德務實合作的背景。中德在產業鏈上相互依存，是經濟全球化的必然結果，也是市場規則下的最佳選擇。
知名國際政治刊物《外交家》分析，德國一方面要在對中政策上，盡可能與美國保持一致，但另一方面，在川普可能再次挑戰美國總統寶座的背景下，採取獨立於華府之外的自主立場，似乎對一些歐洲政要有獨特的吸引力，如果歐洲在對中政策採取與美國不同的立場，不排除會削弱美國抗中的力道，並使北京有利可圖。
分析指出，目前的情況相當複雜，歐洲正處於與美中關係的十字路口，接下來的幾年，歐洲人民將須透過選票，決定是否準備好犧牲一點經濟上的繁榮，以對中國採取更規範性的立場，還是要在戰略上獨立於美國之外。