李多慧應援初登場！超炸10秒片段曝 球迷讚3點海放隊友
前韓職起亞虎啦啦隊成員「李多慧」，昨天獻出來台加入Rakuten Girls的應援首秀，吸引大批球迷進場觀看，除了應援曲是較為簡單的律動之外，其中場表演演出之後，官方影片一個晚上就湧入快900則留言，不少人大讚李多慧的舞技果然是相傳的那樣精湛，提出三點海放其他隊友，不過也認為有李多慧的加入，樂天女孩未來實力能夠再往上提升。
記者張嘉哲/綜合報導
李多慧現身樂天桃猿14日對戰味全龍的賽事，由於這是她來台灣首次的應援，因此不少球迷都慕名而來，樂天球場三壘側瞬間擠滿不少人，而由於李多慧還對中文不是太熟悉，因此在應援方面還有點小突槌，當樂天桃猿「林立」的應援曲一下，李多慧還愣住一下，不過隨後就馬上跟上隊友的動作。
然而除了應援之外，李多慧在中場演出的表現更是讓人眼睛為之一亮，樂天女孩們一同表演Chlöe《Treat Me》的排舞，只見李多慧一開始站在C位火辣開場，隨後在A段舞蹈結束後，李多慧重回C位領跳B段主歌，短短10秒鐘，李多慧力道超猛、動作俐落乾淨，加上自信笑容，讓官方釋出影片之後，不少人都Tag該片段表示實在太帥、太好看！
官方影片才上傳9小時，就獲得25萬人觀看，不少網友紛紛回應「人家都說李多慧跳舞很強，這影片只能說是真的」、「不管是舞蹈力度、對拍程度、表情控管，完全海放隊友」、「表情控制跟舞蹈實力都太強了，跟隊友完全不在同一個檔次」、「很多隊友....有些都不在拍子上，李多慧真的太強」、「李多慧每個動作都用150%的勁道打在正確的點位上，敬業到不行」、「這舞蹈實力和表情控管能力好強，完全不是同一個等級」、「對拍、舞蹈力度、表情都完勝隊友，希望樂天女孩們加油一起精進」。