假日限定咖啡包！全家單品美式買1送1　特濃拿鐵第2杯7折

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家4/14至4/16使用全盈+PAY支付，可享中杯單品美式（冰熱不限）買1送1；還有4/14至4/16及4/21至4/23購買匠土司家庭號任一件，即享85折的活動，5/2前匠土司家庭號系列商品搭配桂格920ml指定飲品享99元優惠價。
🟡7-11
7-11門市即日起至4/18現萃茶、黑糖珍珠系列第2杯6折，包括珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶原價60元，平均下來單杯48元，可再搭配自帶杯5元折扣；4/18前還有蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價蜂蜜美式熱中杯原價60元、冰大杯原價70元，換算下來單杯平均45元。
7-11 APP 即日起至18日前，520元組合優惠，可選精品美式8杯（省120元）、濃萃美式15杯（省230元）、大杯卡布奇諾13杯（省195元）、冰脆酷摩卡／巧克力可可歐蕾11杯（省195元）、一棵青檸檬紅茶／青茶任選12杯（省200元）、黑糖珍珠撞奶12杯（省200元）。兌換期限至6/30，每會員限購4組。
🟡萊爾富
萊爾富即起至5月2日咖啡全品項第二杯7折（價格不同以2件8.5折計），包括售價80元的特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡、售價70元的特大杯冰拿鐵、售價65元的大杯特濃拿鐵（冰熱不限）等人氣現煮咖啡皆享優惠。
🟡OK超商
本週假日限定，4/15、4/16門市購買西西里咖啡享單杯8折；線上OKmall 4/16至4/18，購買大杯冰熱美式／大杯冰熱拿鐵10送5／20送12，再送會員點數666。