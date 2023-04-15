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NBA附加賽／熱火102:91勝公牛！Butler砍31分　帶隊晉級

▲Jimmy Butler切入禁區得分，帶領熱火最終扳倒公牛。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler切入禁區得分，帶領熱火最終扳倒公牛。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火今（15）日在主場迎戰芝加哥公牛，進行本季東區最後一場附加賽的對決，雙方大戰4節，熱火憑藉著堅強防守，以及主將Butler找回狀態、砍下31分的帶領下，終場以102:91贏球，取得第8種子晉級季後賽。

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這場一戰定生死的比賽，在上半場打完，形成一場低比分的比賽，熱火以49:44領先。易籃再戰後，前兩節表現不佳的Zach LaVine連續突破得分，帶領公牛打出12:2的攻勢扳平比數，之後雙方進入到拉鋸狀態。

末節，DeMar DeRozan先是一個三分打，之後又是中距離命中，打得相當精采，讓公牛以5分領先。之後Butler帶領熱火反擊，先是切入上籃，接著快攻得分，追近比數。這時候公牛大前鋒Coby White投進三分球，暫時止住對手的反撲氣焰。

熱火喊出暫停後，Butler完成三分打，接著再助攻Max Strus上籃得分，率隊追平比數。但相持階段，又是White的三分球讓公牛掌握主動權。危急的情況下，Tyler Herro投進高難度跳投，追到剩1分；Butler漂亮的籃下腳步進球，讓熱火在最後2分17秒以91:90領先。

之後，Bam Adebayo兩罰俱中，DeRozan兩罰一中，熱火兩分領先，這時候Strus再投進三分球，讓球隊士氣大振；之後Strus又在三分出手時被犯規，他全部罰進，也終結比賽懸念。

Butler這一場拿到31分，還有4籃板3助攻，關鍵時刻的表現十分沉穩；射手Strus此役大爆發，三分球12投7中，攻下了31分，公牛則以DeRozan的26分9助攻為最佳。

這場比賽獲勝之後，熱火將確定和東區第一的密爾瓦基公鹿進行交手，而輸球的公牛則確定結束本賽季，遺憾遭到淘汰。

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