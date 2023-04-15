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蝦皮「手續費再漲」臉書被灌爆！真實價差曝：反衰到買家

▲在台灣可以說是獨霸市場的電商蝦皮購物14日發出公告，指出從5月1日起，成交手續費將進行調漲。（圖／記者陳明中攝）
▲在台灣可以說是獨霸市場的電商蝦皮購物14日發出公告，指出從5月1日起，成交手續費將進行調漲。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在台灣可以說是獨霸市場的電商蝦皮購物14日發出公告，指出從5月1日起，成交手續費將進行調漲，促銷檔期期間變成售出金額的6.5%，非促銷檔期則為5.5%，由於去年調整為4％時就引起反彈，沒想到隔不到一年暴漲1.5%，讓不少賣家不滿灌爆蝦皮購物臉書，而《NOWnews》記者也實際訪問蝦皮賣家影響價差為多少，發現恐怕買家才是最虧之人！

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蝦皮購物日前發出公告表示「自5月1日0時起，於蝦皮購物非商城賣場成立的訂單會調整成交手續費，蝦皮促銷當期的成交手續費為「單件商品售出金額×數量×6.5％ 」，而蝦皮非促銷檔期的成交手續費為「單件商品售出金額×數量×5.5％ 」所謂的成交手續費即刊登商品售出後，賣家需要支付的費用。

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▲蝦皮購物宣布賣家成交費上漲，讓不少賣家相當氣憤。（圖/蝦皮官網）
結果公告出爐之後，不少賣家集體怒吼，跑到蝦皮購物臉書留言「一次漲1.5％真的超級鬼扯....」、「一年到底要漲幾次啊...而且一次漲1.5％真的不會太誇張嗎」、「加上金流的2%都已經快要10％了」、「因為成交手續費跟金流手續費，是分開計算的，而且還要四捨五入的關係，所以平常要抓8%，有活動是9%....」、「手續費也漲得太誇張了吧....到底是有什麼手續」。

而《NOWnews》記者也實際訪問到蝦皮賣家陳先生，他向記者透露，要漲價覺得合理，但漲價速度不僅太快而且幅度太誇張，去年中下旬才漲到4％，沒想到現在直接跳5.5%，透露自己販售的是代購球鞋、名牌外套等等，單價本身比較高，每賣出一件就要多給蝦皮50元到70元不等，一個月平均銷售100件以上，長期累積金額真的非常驚人。

對於是否會有調漲商品價格的打算，陳先生苦笑，開始使用時是3%，短短一年多時間就漲到5.5％，這中間真的商品利潤都一直掉，現在是還能撐著，就少賺一些回饋給老顧客，但如果再一直漲價，賣家撐不住的話，到最後其實反而是衰到客人。

▲蝦皮，詐騙。(圖／記者周淑萍攝)
▲蝦皮購物是台灣民眾最愛使用的電商平台。(圖／記者周淑萍攝)
而對於這波成交費漲價，蝦皮購物回應，致力提升台灣電商市場整體發展，積極推出多元服務與不斷創新的功能，近期除了開放更多賣家數據之外，亦將持續優化商品上架及出貨功能，提升賣家管理與運營的便利度，進一步創造更優異的業績。而蝦皮購物的手續費調整將能更好地支持電商平台發展，我們未來將持續為買賣家用戶投注更多營運與行銷資源。

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