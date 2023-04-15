北部雨勢猛烈！晚上斷崖式降溫「剩18度」 放晴回溫時機曝
今（15）日一早雨勢猛烈，受到鋒面通過影響，東北季風增強，降雨會以中部以北為主，在東半部、南部山區也有降雨機會，尤其是北部地區有局部較大雨勢，降雨集中在週六白天，到了下半天才會慢慢趨緩，雨勢從北開始往南轉乾，直到週日白天回溫無雨，假日想外出走走可以等明天！
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，今日北部、東半部轉涼，新竹以北低溫24度、25度，其他地區有27度至31度，晚上北部、宜蘭以及花蓮溫度猛跌，到明日清晨低溫只剩18度、19度，其他地區約22度至23度，不過到了週日白天快速回溫，各地都有25度至30度，早晚溫差大，外出記得加件外套。
除此之外，今日午後吹東北風，會帶來一些境外污染影響台灣，中部以南未來幾天持續位在背風側，擴散條件差污染物容易堆積，空氣品質受到影響，天空一片灰濛濛。
下週16號到18號為天氣穩定時間，氣象達人彭啟明提醒，下週三將有新一波鋒面系統接近，臺灣附近水氣增多，臺南市雲量增多以外也可能會開始有少許局部短暫小雨。特別要注意的是下週四，鋒面通過時可能會有短暫陣雨或雷雨，雖然有久違的降雨機會，但下雨的範圍、雨量多寡都還有不確定性存在，請大家留意最新預報資訊。