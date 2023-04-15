環境太惡劣！美國男子獄中慘死 家屬：他被蟲子活活吃掉
美國喬治亞州近日發生一起駭人聽聞的事件，1名男性受刑人被發現在獄中猝死，身上爬滿臭蟲，家屬控訴他是「活生生被蟲子吃掉」的，呼籲要徹查獄方及整起事件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《紐約郵報》報導，35歲的死者湯普森（LaShawn Thompson）去年9月被發現死在獄中，當時他正因輕微傷害罪而被關押，他的家人15日透過律師哈珀（Michael D. Harper）控訴，湯普森在一個骯髒、惡劣的牢房中，被蟲子活活吃掉，屍體被發現時，其中1名看守員還拒絕為他實施心肺復甦術，因為被死者的慘狀「嚇壞了」。
律師還在聲明中附上一些牢房的照片，顯示內部髒亂不堪，有一張甚至照出了死者瘦骨嶙峋的身體，胸前有類似電擊器的東西，肌膚似乎滿是被蟲子叮咬的痕跡。而當地驗屍官的報告則指出，尚未確定湯普森的確切死因，但牢房確實有「嚴重的蟲害問題」。
湯普森的家人要求對此事進行刑事調查，呼籲獄方必須做出重大改變，並聚集在當地法院外抗議；死者的兄弟向媒體展示他生前居住牢房的影像，直言：「這令人心碎，因為沒有人應該被如此對待。」
事發的富爾頓郡（Fulton County），其治安官辦公室也表示，已對湯普森之死展開全面調查，並立即投入50萬美元，解決監獄中的臭蟲、蝨子等問題，並更新了衛生規程。