NBA附加賽／生死戰飆7三分砍31分 熱火射手淘汰家鄉球隊
邁阿密熱火今(15)日在一戰定生死的附加賽，靠著堅強防守，讓芝加哥公牛本場比賽的4節得分都沒有破25分，還完全鎖死了對方球星Z. LaVine。再加上射手Max Strus爆發投進7三分、砍31分，最終才能在驚滔駭浪中，擊敗對手取得第8種子。
記者黃建霖/綜合報導
本季例行賽的交鋒，公牛3戰全勝橫掃熱火，他們場均得到114分，投籃命中率51.2%，三分球命中率42.6%，其中有兩場球隊的有效命中率破6成，熱火顯然無法在防守端做出限制。除了LaVine和DeMar DeRozan，公牛中鋒Nikola Vucevic也曾對邁阿密人造成重傷害。
不過在今天這場比賽，熱火隊還是展現出東區長年勁旅該有的實力，將上一場比賽大爆發砍下39分、淘汰多倫多暴龍的LaVine給守死，讓他全場21投僅6中，只有15分進帳，成為勝負關鍵。
兩隊都是聯盟中防守出色的球隊，不過今天差別在於Strus挺身而出，成為Jimmy Butler在進攻端的最佳幫手，他在外線12投7中、得到31分，末節還命中關鍵三分球以及3次重要的罰球，帶領球隊晉級。
Strus是伊利諾州當地人，今天幫助熱火擊敗家鄉球隊，他在受訪時表示：「不管對誰，我們都必須贏下這一場賽事，我們本季旅程還沒結束，還想繼續挑戰。不過我不能說謊，能擊敗公牛感覺很棒。」