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賠31萬再加碼！1家4口護照遺失和解了　旅行社董事長1句號被讚爆

▲南投朱小姐1家4口日前因旅行社護照遲寄被丟包機場，害連假泡湯，7天後因旅行社董事長加碼送5日遊落幕。（示意圖／記者張志浩攝）
▲南投朱小姐1家4口日前因旅行社護照遲寄被丟包機場，害連假泡湯，7天後因旅行社董事長加碼送5日遊落幕。（示意圖／記者張志浩攝）

記者徐銘穗/綜合報導

南投埔里一家4口月初因旅行社遲寄全家護照，被「丟包」在高雄小港機場惹議，出包的品冠旅行社公開最終補償措施，除返還全部旅費，再賠償100%旅費及車資共計31萬2893元，再加碼送一家4口端午連假「富國島5日遊」。旅行社公開危機處理再添話題，超過4千網友按讚，「負責，有誠意，剛好是一次成功的行銷！」

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回顧事件經過，當事的朱小姐日前在臉書「爆料公社」貼文，指出「2月18的時候跟這間品冠旅行社訂了越南的5日旅遊，並且在3月6日寄出護照、簽證等等文件，然後於3月22日付清所有旅行費用，並且還在出發前一天與旅行社人員聯繫，提醒4月1日要帶證件去機場會合」。

▲旅行社人員完全不知道護照「身在何處」。（圖/爆料公社）
▲旅行社人員完全不知道護照「身在何處」。（圖/爆料公社）
出包的品冠旅行社也發出道歉函表示，因公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓4人護照，未能於高雄機場如期交付，導致旅客無法出國，特此道歉，並依旅行合約之約定全數賠償，等於每人賠償3萬7800元，4人共計15萬1200元，再加上賠償100%的團費15萬1200元，共賠償30萬2400元，「再一次鄭重地由衷向您致上最深的歉意」。

事隔一周後，品冠旅遊昨（14）在臉書正式宣布「事件圓滿落幕」，先是感謝朱女一家理性諒解，接著向社會大眾道歉，承諾未來不會再發生類似的錯誤。至於補償方面，旅行社除了按照合約書內容支付31萬2893元（包含全額團費返還、再賠償100％團費以及衍生1萬493元車資）之外，董事長也特別額外提供免費「富國島5日遊」，為朱小姐一家4口保留端午連假機位，藉此誠意彌補因疏失而無法完成的家族旅遊。

▲旅行社14日在臉書宣布和受害旅客和解，並公開最終補償措施。（圖／翻攝自品冠旅行社臉書）
▲旅行社14日在臉書宣布和受害旅客和解，並公開最終補償措施。（圖／翻攝自品冠旅行社臉書）
而朱女也把品冠旅行社公告轉至「爆料公社」，宣布與旅行社已達成和解，並感謝旅行社高層陪同負責業務陳女驅車前來居住地協商，也感謝網友們的祝福，事件終於得以圓滿落幕。貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「超有誠意」、「雙方都滿意就很OK」、「讚，有擔當」、「雖然一開始就處置不好，但後續補償做的不錯」、「還順便賺了廣告，旅行社也有賺到」、「替你感到高興」、「恭喜，希望你們玩的開心」。

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