賠31萬再加碼！1家4口護照遺失和解了　旅行社董事長1句號被讚爆

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出包的品冠旅行社也發出道歉函表示，因公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓4人護照，未能於高雄機場如期交付，導致旅客無法出國，特此道歉，並依旅行合約之約定全數賠償，等於每人賠償3萬7800元，4人共計15萬1200元，再加上賠償100%的團費15萬1200元，共賠償30萬2400元，「再一次鄭重地由衷向您致上最深的歉意」。
事隔一周後，品冠旅遊昨（14）在臉書正式宣布「事件圓滿落幕」，先是感謝朱女一家理性諒解，接著向社會大眾道歉，承諾未來不會再發生類似的錯誤。至於補償方面，旅行社除了按照合約書內容支付31萬2893元（包含全額團費返還、再賠償100％團費以及衍生1萬493元車資）之外，董事長也特別額外提供免費「富國島5日遊」，為朱小姐一家4口保留端午連假機位，藉此誠意彌補因疏失而無法完成的家族旅遊。
而朱女也把品冠旅行社公告轉至「爆料公社」，宣布與旅行社已達成和解，並感謝旅行社高層陪同負責業務陳女驅車前來居住地協商，也感謝網友們的祝福，事件終於得以圓滿落幕。貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「超有誠意」、「雙方都滿意就很OK」、「讚，有擔當」、「雖然一開始就處置不好，但後續補償做的不錯」、「還順便賺了廣告，旅行社也有賺到」、「替你感到高興」、「恭喜，希望你們玩的開心」。