機車自撞、自摔事故升高！新北警針對易肇事違規加強取締

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一、 騎乘機車不喝酒，減少因酒駕產生判斷力下降造成自摔。
二、 隨時注意自身身體狀況，如有心血管疾病建議多利用大眾運輸工具。
三、切勿超速，碰撞依動能原理是以速度平方計算，速度越快撞擊力道越大，務必減速慢行，遵守速限，同時在煞車時盡量避免一次將煞車煞到底，這樣容易發生打滑自摔，建議可採用點煞方式，先壓住煞車後再放開，等降速時再壓緊煞車。
四、機車白天開頭燈，讓前車知道後面有來車，昏暗巷道也可提升被視性，後方車輛也可以注意到與前車保持安全距離。
五、行駛於地磚、施工鐵板、人孔蓋或標線等，由於摩擦力會比一般柏油路還低，急催油門、急煞車或傾角過大都容易產生打滑與自摔。
六、注意機車定期保養，另要注意輪胎胎紋，依規定胎紋深度不能低於 1.6公釐(磨耗至胎面磨耗指示點)，若胎紋太淺，會影響抓地力及與地面的摩擦力，提高打滑自摔的風險。
新北警持續針對機車違規加強執法，經統計2023年1至3月機車主要違規項目，以闖紅燈取締3萬7,221件最高、逆向行駛3萬2,081件次之及超速行駛3萬0,745件再次之；另外針對未戴安全帽部分，新北警自112年2月起實施專案取締，經統計112年1至3月共取締1萬1,807件，較去年同期增加6,917件(141.45％)，提醒民眾應依交通安全規則，確實配戴安全帽。
另為提升行人路權，減少行人事故發生，新北警自2023年2月起，推定行人路權大執法，經統計今年1至3月，車輛不停讓行人取締6,975件，較去年同期增加3,860件(123.91％)；行人違規共計取締6,118件，較去年同期增加1,519件(33.02％)，取締成效均有明顯上升，其中車輛不停讓行人取締件數更是增長一倍；統計行人事故部分，112年1至3月共發生190件，較去年同期減少62件(25％)，事故下降逾2成。
自2023年3月31日起，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過者，處汽車駕駛人新臺幣3600元罰緩，呼籲民眾行經路口應減速慢行，除車輛停讓行人外，亦使駕駛人有足夠反應視距應變路口中各種交通狀況，建立防禦駕駛觀念，才能保障自己與他人的行車安全。