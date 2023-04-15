The Script成員缺席巡演！患病後醫院過世 愛爾蘭總統悲痛發聲
愛爾蘭搖滾天團The Script（手創樂團）由主唱丹尼（Danny O’Donoghue）、吉他手馬克（Mark Sheehan）、鼓手葛倫（Glen Power）組成，成軍15年，累積了許多人氣，而近來卻傳出吉他手馬克過世的消息，享年46歲，噩耗震驚各界。
記者吳雨婕/綜合報導
The Script在周五（當地時間）於官方社群媒體上發文透露馬克過世消息，文中提到他是讓人深愛的丈夫、父親、兄弟、樂團成員與朋友，「馬克短暫患病後，於今天在醫院過世，在這個悲痛的時刻，家人與樂團請求粉絲給予他們尊重與隱私。」愛爾蘭總統麥克希金斯 （Michael D. Higgins）也發出聲明哀悼，提到對於馬克與The Script把愛爾蘭音樂傳達給全世界感到榮耀。
據《The Sun》報導，去年The Script在美國進行巡演時，馬克缺席了演出，那時丹尼向外界表示，馬克抽出時間與家人待在一起，丹尼直言，馬克的存在相當於團體的引擎，「我告訴他『如果你想花點時間陪家人，我們非常歡迎，我支持你這麼做』。等你休息一段時間後，你就會更有精神，然後帶著熱情回來，我相信這對我們來說是一件最好的事情。」
事實上，The Script在成軍10周年時，曾來台舉辦演唱會，當年3人受訪，提到能「相互容忍」是彼此感情最重要的基礎，相處起來也像家人一樣，言談中不難看出3人的默契與好感情，如今摯友離世，對丹尼、葛倫來說傷痛絕對無法用三言兩語描述。