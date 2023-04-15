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The Script成員缺席巡演！患病後醫院過世　愛爾蘭總統悲痛發聲

▲The Script吉他手馬克（左一）於醫院中過世，享年46歲。（圖／榮鷹國際提供）
▲The Script吉他手馬克（左一）於醫院中過世，享年46歲。（圖／榮鷹國際提供）

記者吳雨婕/綜合報導

愛爾蘭搖滾天團The Script（手創樂團）由主唱丹尼（Danny O’Donoghue）、吉他手馬克（Mark Sheehan）、鼓手葛倫（Glen Power）組成，成軍15年，累積了許多人氣，而近來卻傳出吉他手馬克過世的消息，享年46歲，噩耗震驚各界。

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The Script在周五（當地時間）於官方社群媒體上發文透露馬克過世消息，文中提到他是讓人深愛的丈夫、父親、兄弟、樂團成員與朋友，「馬克短暫患病後，於今天在醫院過世，在這個悲痛的時刻，家人與樂團請求粉絲給予他們尊重與隱私。」愛爾蘭總統麥克希金斯 （Michael D. Higgins）也發出聲明哀悼，提到對於馬克與The Script把愛爾蘭音樂傳達給全世界感到榮耀。

▲愛爾蘭首席搖滾天團「The Script（手創樂團）」將於4月26日登台開唱。（圖／索尼提供 , 2018.04.24）
▲愛爾蘭搖滾天團The Script（手創樂團）曾於2018年來台開唱。（圖／索尼提供）
據《The Sun》報導，去年The Script在美國進行巡演時，馬克缺席了演出，那時丹尼向外界表示，馬克抽出時間與家人待在一起，丹尼直言，馬克的存在相當於團體的引擎，「我告訴他『如果你想花點時間陪家人，我們非常歡迎，我支持你這麼做』。等你休息一段時間後，你就會更有精神，然後帶著熱情回來，我相信這對我們來說是一件最好的事情。」

事實上，The Script在成軍10周年時，曾來台舉辦演唱會，當年3人受訪，提到能「相互容忍」是彼此感情最重要的基礎，相處起來也像家人一樣，言談中不難看出3人的默契與好感情，如今摯友離世，對丹尼、葛倫來說傷痛絕對無法用三言兩語描述。

▲The script的吉他手馬克過世。（圖／翻攝The script官方IG）
▲The Script的吉他手馬克過世。（圖／翻攝The Script官方IG）

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