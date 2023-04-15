快訊／演講現場傳爆炸巨響！日相岸田文雄緊急撤離

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據悉，岸田首相已經從現場撤離，目前尚不清楚男子行動的動機。報導提到，岸田當時在和歌山，為第1區眾議院的補選造勢。
據在場的日本議員透露，狀況發生時他正在說話，突然有個圓柱形的銀色物體，飛到他面前2公尺左右。另外2名目擊男子則描述，當疑似炸彈的東西被扔出來時，周圍的人都尖叫著逃跑，當時岸田首相剛品嚐完當地海產，即將開始發表談話。
由於日本前首相安倍晉三去年7月也是在街頭演說時，遭人攻擊、傷重不治，因此和歌山事件傳出後一度引起緊張，外界都憂心會不會是另一個安倍事件重演，所幸據消防部門稱，岸田文雄人平安，目前也沒有人員傷亡。
日本自民黨選舉對策委員長森山裕告訴《NHK》，選舉期間發生這樣的事情，非常令人遺憾，強調選舉是民主國家的基礎，這類行為是不可原諒的。自民黨幹事長茂木敏充也批評，作為民主基礎的選舉期間發生這樣的暴力行為，不只遺憾，他也要表達強烈譴責。
公明黨代表山口那津男則說，前首相安倍遇刺還不到1年，就發生這種使用炸藥的事件，讓他相當驚訝，重申絕不接受干擾民主的行徑。
至於岸田本人則是在下午照原定計畫，於和歌山街頭發表演說，對於稍早發生的爆炸事件，他表示很抱歉造成麻煩、讓大家擔心，目前日本正在舉行重要的選舉，希望大家可以攜手共度難關。