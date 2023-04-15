何志偉喊心累嘆對手是「一坨人」 重申從不打負面選戰
民進黨立委何志偉尋求連任遇上同黨議員王世堅挑戰，「堅偉激戰」進入白熱化階段，王不滿遭哏圖抹黑日前赴北市刑大提告，並直指何就是幕後主使者。何志偉今（15）日受訪重申自己選舉從來不打負面選戰，前年就已經出現的哏圖卻潑在他身上，感覺心好累，另對於前立委蔡啟芳開記者會力挺王世堅，何志偉感嘆說，「以為對手是一個人，沒想到是一坨人。」
記者陳威叡／台北報導
何志偉今日上午結束士東市場掃街拜票後接受訪問，他強調選舉應該光明正大、堂堂正正，重申自己不打負面選戰，對於王世堅稱用哏圖攻擊他，何無奈稱可以在網路上找一找，這些哏圖前年跟去年就已經出現過了，「把去年發生的事情潑到我身上，心好累。」
何志偉籲，各方的支持者都可以上網去查，這些圖出現時間已超過1年，現在卻丟到他身上，認為王世堅提告是一個政治動作，相信支持者都有智慧去做判斷，誰對選區可以交出成績單，這些都可以去做驗證，強調唯有做事的人才想要打正面選戰。
媒體追問外傳民調輸兩位數，何志偉說，這不是一個正常的數字，也不是一個正面選舉方式，這是誰放出來的訊息，相信當事人一定不敢承認，表示贏的人通常走穩健的路，提及過去政績跟願景，這才是正面選戰中贏的人想要選擇的方式，反觀輸的人就是攻擊、抹黑。
至於英系立委蔡易餘父親蔡啟芳昨日召開記者會，說明「中泰花園200億拆除案」自己就是當事人，必須出面替王世堅講幾句公道話，當初只有王秉持正義感召開協調會，未料如今遭到抹黑，更嗆何現任立委應該接受挑戰，「技不如人就回家休息。」這番話也讓何志偉感嘆說，「以為對手是一個人，沒想到是一坨人。」