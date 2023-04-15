郭台銘拜會前首相麻生太郎 po文台灣缺和平理念的政治領袖
鴻海集團創辦人郭台銘表態參選2024總統大選，之前啟動「科技經濟開拓之旅」，赴美訪問後又出訪日本，昨（14）日訪日第三天，與前首相、⾃民黨副總裁⿇⽣太郎會⾯，共同探討台灣和平前景。而今（15）日郭台銘po文指出，麻生太郎認同他「經濟的成長，必需要建立在和平穩定的基礎上」，郭認為此刻要做的是「努力化解美中對抗」，而台灣欠缺具備國際高度、和平理念的政治領袖。
記者許家禎／台北報導
郭台銘今日po文表示，他到日本眾議院拜會自民黨副總裁麻生太郎，說兩人是多年好友，麻生太郎嚴肅地告訴他，「經濟的成長，必需要建立在和平穩定的基礎上！」郭台銘說認識他11年來，他前後擔任過副總理、財政、外務等要職，一直到擔任自民黨副總裁期間都保持聯繫。
麻生太郎相當認同郭台銘日前訪美時，與「科技領袖、醫學專家」商討如何合作，將台灣打造成科技島的定位。英雄所見略同！郭台銘說，尤其在尖端科技製造上，台灣有著難以撼動的地位，台日要設法加深合作，才能持續推動雙方的經濟發展。
只是，郭台銘說日本眾議院的議員們，對於近期台海衝突不斷升高都感到相當憂心。因為一旦發生戰爭，不只雙方要付出難以承擔的代價，鄰近國家也會受到巨大損失，那將是數十年都無法恢復的黑暗時代。
郭台銘認為，此刻要做的是「努力化解美中對抗」，台灣身為世界經濟的連接點，擁有化解對抗的關鍵條件，但就欠缺具備國際高度、和平理念的政治領袖。郭台銘說自己將用行動表達理念，守護台灣，「我說得到做得到，絕不畏縮！」