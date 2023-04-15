李多慧來勢洶洶！林襄練舞憂心吐「1事」：不會是因為新洋將吧？
韓職女神李多慧（Dahye Lee）加入樂天桃猿旗下啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，昨（14）日初登場應援，立即造成大批網友熱議，直呼是「真大物洋將」，而她和林襄還未同場，呈現「后不見后」的狀態，近日林襄就透露，現在樂天女孩正在練習全新的舞蹈，但水準突然拉高很多，因此喊話球迷「通常開戰的前半個月一個月，我都很容易處於跳錯狀態，大家不要罵我罵太嚴格」，也笑喊這次舞蹈難度提升，「不會是因為來了一個很會跳舞的洋將吧？」
記者賴禹妡/台北報導
原是職棒選手的方昶詠，現在經營YouTube頻道《豹子腿方昶詠》，近日他到樂天女孩練舞室直擊，目睹全體啦啦隊練習新舞蹈，也訪問到休息中的林襄，林襄透露，這次的新舞蹈難度很高，「不知道為什麼一夕之間變那麼難，我那時候看到影片有嚇到」，還笑說「不會是因為來了一個很會跳舞的洋將吧」。
林襄也憂心地說，沒有舞蹈底子的人跳這支新舞會很醜，「就像我本人，我有一直私下在練」，但方昶詠在旁邊安慰她「還好吧，不會啊」，林襄也坦言自己是靠表情來吸引觀眾的，還在鏡頭前大方秀出腹肌，說這可能是3年前密集健身就有的，但現在忙到沒時間吃飯，瘦下來才跑出肌肉線條。