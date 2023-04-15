BIGBANG太陽暌違6年來台！搶票時間曝 桃園同台「人間芭比」Somi
南韓天團BIGBANG太陽要來台灣了，粉絲們準備搶票啦！由Wonderful Entertainment Asia主辦的「So Wonderful Festival」音樂節，即將於6月3日在桃園開唱，同場還有「人間芭比」Somi全昭彌，以及台灣歌手9m88、脆樂團、阿夫Suhf等眾星共襄盛舉。音樂節門票下周二4月18日將在KKTIX開搶。
記者徐銘穗/綜合報導
綜合 K-Pop、Hip-Hop、Indie以及 R&B的音樂盛宴「So Wonderful Festival」，將於6月3日在桃園陽光劇場登場。主辦單位「Wonderful Entertainment Asia」日前公開華麗演出陣容，在K-Pop部分有Somi全昭彌、韓國新星 LØREN李聖俊，以及甫於本月發行新專輯的太陽將壓軸登場。
太陽自結婚生子後，相隔5年推出全新solo專輯，單曲《VIBE》找來防彈少年團成員Jimin合作，兩位天王級別的男星同台，當時掀起熱烈話題。而他即將在6月登台參加音樂節，身為該場最大驚喜嘉賓，這也是他繼2017年之後，睽違6年再來台灣。
海外陣容也包括美國創作歌手 Jeremy Zucker、挪威創作歌手 Peder Elias、美國嘻哈巨星 Ferg、美日混血 R&B 女聲 Umi；在國內音樂人部分，除了 9m88、Crispy 脆樂團之外，《大嘻哈時代2》新星 GUMMY B、阿夫SUHF以及REX也將登台，將氣氛炒到最高點。
音樂節舉辦地點桃園青埔「陽光劇場」，除了好聽的音樂之外，現場還有吃貨指南4foodie精選的美食市集，將全台的排隊名店、火紅小吃全部打包，帶來音樂和美食的絕妙饗宴。
📌So Wonderful Festival音樂節資訊
日期：2023/06/03
地點：桃園陽光劇場（桃園市大園區領航北路四段216號）
售票平台：KKTIX（4/18正式啟售）
票價：2800至6800元，共4種票價