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NBA附加賽／雙塔合砍49分！灰狼120:95淘汰雷霆　晉級8強

▲灰狼中鋒Karl-Anthony Towns在內線一柱擎天，帶領球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼中鋒Karl-Anthony Towns在內線一柱擎天，帶領球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2022-23賽季最後一場附加賽今(15)日進行，明尼蘇達灰狼在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，球隊「雙塔」Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert合計砍下49分21籃板，先發5人得分全部上雙，終場以120:95擊敗對手，拿下西區第8種子。

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在上一戰以些微差距輸給湖人之後，這場比賽灰狼若輸球就會被淘汰，球隊中鋒Gobert也從禁賽回歸，試圖在籃板和防守上幫助球隊。在本季例行賽對上雷霆，他們對戰成績以3:1領先。

此役開賽後，兩隊在首節的得分都不高，灰狼以24:23領先1分。次節Towns進入狀態、連續打進，讓灰狼拉開到雙位數比分，半場打完Towns斬獲15分，讓灰狼以57:47取得領先。

雷霆今天依舊沿用小球陣容，場上最高的是206公分的Jaylin Williams，這給了灰狼利用身高強打禁區的機會，而客隊則是受限於Gobert的封阻，沒有太多切入得分的機會。

第三節灰狼一度領先到17分，雷霆主將Shai Gilgeous-Alexander在一次防守回合中被Gobert手肘打中臉部，但戰況危急，他簡單治療後就回到場上。不過雖然他帶傷奮勇切入禁區得分和製造犯規，但球隊戰況仍不樂觀。

進入到末節，雷霆為了保護禁區使用協防，但讓灰狼外線射手有了空檔機會，比數被拉開到29分，比賽結果也大致底定。灰狼在主場取勝，並且以西區第8種子的身份晉級季後賽。

灰狼今天在禁區拿到58分，只給雷霆得到30分，這成為最終勝負分野，Towns得到28分11籃板3助攻，Gobert斬獲21分10籃板，Edwards也有19分10籃板6助攻進帳。雷霆方面，Alexander得到22分。

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