NBA附加賽／雙塔合砍49分！灰狼120:95淘汰雷霆　晉級8強

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此役開賽後，兩隊在首節的得分都不高，灰狼以24:23領先1分。次節Towns進入狀態、連續打進，讓灰狼拉開到雙位數比分，半場打完Towns斬獲15分，讓灰狼以57:47取得領先。
雷霆今天依舊沿用小球陣容，場上最高的是206公分的Jaylin Williams，這給了灰狼利用身高強打禁區的機會，而客隊則是受限於Gobert的封阻，沒有太多切入得分的機會。
第三節灰狼一度領先到17分，雷霆主將Shai Gilgeous-Alexander在一次防守回合中被Gobert手肘打中臉部，但戰況危急，他簡單治療後就回到場上。不過雖然他帶傷奮勇切入禁區得分和製造犯規，但球隊戰況仍不樂觀。
進入到末節，雷霆為了保護禁區使用協防，但讓灰狼外線射手有了空檔機會，比數被拉開到29分，比賽結果也大致底定。灰狼在主場取勝，並且以西區第8種子的身份晉級季後賽。
灰狼今天在禁區拿到58分，只給雷霆得到30分，這成為最終勝負分野，Towns得到28分11籃板3助攻，Gobert斬獲21分10籃板，Edwards也有19分10籃板6助攻進帳。雷霆方面，Alexander得到22分。
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