五月天香港開唱！劉德華、謝霆鋒都來祝賀 歌迷送超巨雞蛋仔
五月天宣布於14日起，一連6天在香港舉辦6場為期兩周的「五月天好好好想見到你演唱會」，引人注意的是，成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒等巨星送上花籃祝賀五月天演出成功。
記者吳雨婕/綜合報導
五月天才一出場，全場歌迷似乎將積累已久的尖叫一次用盡，歌迷思念傾洩而出，從極具爆發力的〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈瘋狂世界〉等歌，到〈知足〉、〈倔強〉，濃烈的思念之情一次宣洩，而歌迷也有備而來，連新歌〈為你寫下這首情歌〉合唱之聲大到破表，讓五月天感動不已。
唱完多首歌曲後，怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝5到6杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場2萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」而除了歌迷尖叫聲與合唱聲很給力，在點歌橋段時，也特別將大型雞蛋仔模型送上台，讓五月天一解美食情愁。